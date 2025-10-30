Fundația Women for Life a introdus un chatbot care permite femeilor însărcinate să raporteze persoanele care le-ar fi sfătuit să întrerupă sarcina. Utilizatorii pot semnala rude, parteneri sau medici, potrivit raportului publicat de Verstka. La început, chatbotul solicită utilizatoarei să se prezinte, să menționeze regiunea de reședință, să descrie situația și să indice momentul în care li s-a recomandat ferm avortul. Botul întreabă apoi dacă sarcina continuă și cere un număr de telefon sau o adresă de email.

Legislație regională, dar fără cazuri deschise

Legile care impun amenzi pentru „inducerea avortului” sunt în vigoare în 25 de regiuni rusești. Totuși, jurnalistii au descoperit că nu a fost deschis niciun dosar conform acestor legi. O sursă din administrația prezidențială a declarat că Kremlinul „nu dă ordine pentru deschiderea cazurilor”. Într-un birou guvernamental din Siberia, o sursă a menționat că dovada „inducerii avortului” este extrem de dificilă în practică.

Critici din partea juriștilor și activiștilor pentru drepturile omului

Avocata și activista pentru drepturile omului Alena Popova a descris aceste legi drept o „ficțiune juridică”. „Chiar și autorii nu puteau distinge între consiliere și presiune: fie medicul explică indicațiile medicale, fie 'influențează'”, a afirmat Popova. Ea a explicat că pentru inițierea unui caz trebuie dovedite intenția și motivul, ceea ce este practic imposibil în cazurile administrative. Fără înregistrări audio, mărturii sau martori, legea devine un instrument de presiune asupra femeilor și medicilor.

Extinderea legii la nivel federal

Fundația Women for Life, împreună cu deputați susținuți de Biserica Ortodoxă Rusă, urmăresc ca legea să fie adoptată la nivel federal. Proiectul de lege urmează să fie depus în Duma de Stat înainte de finalul sesiunii de toamnă. O sursă din departamentul juridic al parlamentului a declarat pentru Verstka că „testarea regională a fost un succes”, deși Kremlinul nu este încă convins că inițiativa va aduce „beneficii reale”. Un apropiat al Comisiei pentru Afaceri Familiale a clarificat că proiectul a fost susținut de deputați și senatori individuali, iar administrația a dat undă verde, întrucât Biserica Ortodoxă susține de mult această inițiativă.

Declinul demografic din Rusia

Conform Rosstat, în 2024 s-au născut 1,222 milioane de copii în Rusia, cel mai scăzut nivel din 1999. În primul trimestru al anului 2025, rata natalității a scăzut cu încă 4%, înregistrând 288.800 de nou-născuți. Demograful Alexey Raksha a caracterizat aceste cifre drept „un anti-record de la trecerea dintre secolele XVIII și XIX”. În mai 2025, rata totală a fertilității a fost de 1,376 copii pe femeie, cel mai scăzut nivel din 2006, comparativ cu 1,76 în 2015 și 1,47 în 2021.

Proiectul „Demografie” și eșecurile sale

Proiectul național „Demografie”, lansat în 2018 la inițiativa lui Vladimir Putin, nu a reușit să atingă obiectivele propuse: între 2018 și 2023, mortalitatea a depășit natalitatea cu 3,4 milioane de persoane. În iulie 2025, Rosstat a blocat accesul la statistici demografice detaliate, inclusiv date privind nașterile, decesele și migrația.

