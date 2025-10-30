În același timp, presa de stat chineză a relatat că Xi a declarat că s-a ajuns la un „consens” privind problemele comerciale, adăugând că există perspective favorabile de colaborare în domeniile comerțului, imigrației și al combaterii fraudelor.

Un acord rapid și o plecare imediată

După încheierea întrevederii, cei doi lideri au dat mâna, iar Trump s-a urcat imediat la bordul avionului prezidențial Air Force One, îndreptându-se spre Washington. El a declarat ulterior că Xi a fost de acord „să depună eforturi mari” pentru a opri producția de fentanil, un opioid sintetic care a provocat mii de decese în Statele Unite. În schimb, Trump a anunțat reducerea taxelor vamale asociate fentanilului, de la 20% la 10%, ceea ce va scădea tarifele generale de la 57% la 47%.

O întâlnire mai scurtă decât se aștepta

Discuțiile de la Busan erau estimate să dureze între trei și patru ore, însă cei doi s-au despărțit după doar o oră și 40 de minute. Xi urma să participe la summitul liderilor APEC, programat să înceapă vineri la Gyeongju. Chiar și așa, Trump a descris întâlnirea drept „un 12 pe o scară de la 1 la 10”.

Acord pe pământuri rare și importuri agricole americane

Președintele american a declarat că China va elimina restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare și va cumpăra soia din Statele Unite. El a precizat că acordul privind aceste minerale va avea o valabilitate de un an, fiind renegociat anual cu așteptarea ca acesta să fie prelungit. Agenția Reuters raportase cu o zi înainte că Beijingul cumpărase deja primele transporturi de soia americană după o pauză de mai multe luni. „Toată problema pământurilor rare a fost rezolvată”, a spus Trump. „Și asta pentru întreaga lume. Se poate spune că a fost o problemă globală, nu doar una americană. Nu mai există niciun obstacol în privința pământurilor rare. Sper ca această expresie să dispară o vreme din vocabularul nostru.”

Cooperare pe tema războiului din Ucraina

Trump a mai declarat că s-a convenit o colaborare între Statele Unite și China în legătură cu situația din Ucraina. „Am discutat mult pe această temă și amândoi vom lucra împreună pentru a vedea dacă putem obține un rezultat”, a spus el. Liderul american a recunoscut că Beijingul cumpără cantități mari de petrol din Rusia, dar a menționat că subiectul nu a fost abordat în detaliu.

Subiectul Taiwan, evitat de ambele părți

Tema Taiwanului nu a fost discutată. Înaintea întrevederii, ambii lideri au ignorat o întrebare legată de insula autoguvernată, în contextul îngrijorărilor tot mai mari de la Taipei, potrivit cărora Trump ar putea face concesii lui Xi, care a promis să „reunifice” Taiwanul cu China continentală.

Prima întâlnire directă din ultimii șase ani

Cu puțin timp înainte de întrevederea cu Xi – prima lor întâlnire față în față din ultimii șase ani – Trump afirmase că se așteaptă la o „întâlnire de succes”. La începutul discuțiilor, desfășurate la baza aeriană Gimhae, el a spus: „Vom avea o întâlnire foarte reușită.” A adăugat însă, glumind: „E un negociator dur – ceea ce nu e un lucru bun”, după care i-a bătut prietenește mâna pe spate lui Xi.

Mesajul conciliant al lui Xi Jinping

Comparația făcută de Xi a fost una maritimă: el a spus că relația dintre China și Statele Unite este asemenea unei nave care trebuie „să rămână pe direcția corectă” și ca cele două țări să fie „partenere și prietene”. „Lumea se confruntă cu numeroase probleme dificile... China și Statele Unite pot împărți responsabilitatea ca mari puteri și pot lucra împreună pentru a realiza lucruri mărețe și concrete, pentru binele ambelor țări și al întregii lumi.”

Rememorarea ultimilor ani de comunicare

În timp ce delegațiile celor două țări se aflau față în față la masa negocierilor, Xi a amintit că nu s-au mai întâlnit din 2019, dar că au păstrat legătura prin convorbiri telefonice și scrisori de când Trump a revenit la Casa Albă. „Nu întotdeauna vedem lucrurile la fel”, a spus Xi, adăugând că este firesc ca „cele mai mari două economii ale lumii să aibă uneori fricțiuni”.

El a continuat: „Cu câteva zile în urmă, echipele noastre economice și comerciale au ajuns la un consens de bază privind principalele preocupări și au făcut progrese încurajatoare. Sunt pregătit să continui colaborarea cu tine pentru a construi o fundație solidă între China și Statele Unite.”

Tensiuni comerciale și schimbare de ton

Atmosfera optimistă din Busan contrastează cu tonul agresiv al schimburilor recente de replici dintre cele două mari puteri, care păreau să se îndrepte spre o confruntare economică cu posibile efecte grave asupra economiei mondiale. Războiul comercial se reaprinse în această lună, după ce Beijingul a propus extinderea semnificativă a restricțiilor la exportul de pământuri rare – resurse indispensabile pentru fabricarea telefoanelor inteligente, a vehiculelor electrice sau a avioanelor de luptă.

Ca reacție, Trump a amenințat cu impunerea unor tarife suplimentare de 100% asupra exporturilor chineze și cu alte măsuri, inclusiv posibile restricții la produsele realizate cu software american. Totuși, în ultimele zile, el a lăsat să se înțeleagă că ar putea reduce taxele vamale asupra bunurilor chineze în schimbul unei promisiuni din partea Beijingului de a limita fluxul de substanțe utilizate în producerea fentanilului.

Mesajul surprinzător înaintea întâlnirii

Cu doar câteva minute înainte de întâlnirea cu Xi, Trump a postat un mesaj pe rețeaua sa de socializare, în care anunța că a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare la același nivel cu cele efectuate de China și Rusia. „Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe o bază egală”, a scris Trump, menționând explicit Rusia și China. Întrebat de un reporter despre această decizie în timp ce începea summitul cu Xi, președintele american nu a oferit niciun răspuns.

