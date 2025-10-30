În stilul caractersitci, liderul amercain a răspuns întrebărilor jurnaliștilor de la bordul Air Force One, inclusiv pe subiectul privind retragerea trupelor americane din România.

Donald Trump a spus că ar putea să vorbească despre acest subiect, dar nu este unul foarte important.

Reporter: What is the thinking behind reducing troops in Romania?



Trump: You’d have to ask



"Aș putea să vorbesc despre subiectul asta, dar nu este unul foarte important, nu e mare lucru”, a spus președintele american.

România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a transmis miercuri dimineață Ministerul Apărării Naționale, care anunță că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.