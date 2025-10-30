Anunțul a fost făcut pe rețeaua sa de socializare, TruthSocial. Potrivit liderului de la Casa Albă, Statele Unite „dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară”, o superioritate obținută prin modernizarea arsenalului în timpul primului său mandat. „Din cauza puterii lor distructive uriașe, am fost reticent să fac asta, dar nu am avut de ales! Rusia este pe locul al doilea [ca număr de focoase nucleare], iar China se află mult în urmă, dar în cinci ani vor ajunge la același nivel”, a declarat Trump.

Anunțul făcut înaintea întrevederii cu Xi Jinping

Declarația Casei Albe a fost transmisă înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și președintele Chinei, Xi Jinping, desfășurată în Coreea de Sud. În fața jurnaliștilor, Trump a evitat să răspundă la întrebarea privind momentul ales pentru această decizie. Conform agenției Reuters, ultimele teste nucleare efectuate de Statele Unite au avut loc în 1992. Aceste teste oferă date esențiale despre capacitățile noilor arme nucleare și despre funcționarea celor deja existente.

Declarațiile lui Putin care au provocat reacția Washingtonului

Pe 26 octombrie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, anunțase finalizarea „testelor decisive” ale rachetei de croazieră intercontinentale Burevestnik, propulsată nuclear. El a descris arma drept „unică” și cu „rază nelimitată”, subliniind că nu are echivalent în lume. În replică, Trump a calificat declarațiile lui Putin despre rachetă drept „nepotrivite” și a spus că liderul rus ar trebui „să se concentreze pe încheierea războiului din Ucraina, nu pe testarea rachetelor”.

Șeful Casei Albe a amintit, de asemenea, că un submarin american cu armament nuclear se îndreaptă spre țărmurile Rusiei, un detaliu care a atras atenția comunității internaționale asupra escaladării tensiunilor.

Rusia își prezintă „armele minune”

După declarațiile președintelui american, Vladimir Putin a continuat să vorbească despre „testele reușite” ale noilor arme rusești. El a anunțat lansarea cu succes a torpilei nucleare Poseidon de la bordul unui submarin. Liderul rus a precizat că, „în ceea ce privește viteza și adâncimea de deplasare”, nu există „nimic comparabil în lume și este puțin probabil să apară prea curând”. „Puterea Poseidonului depășește considerabil chiar și cele mai avansate rachete intercontinentale ale noastre, Sarmat. Nu există mijloace de interceptare pentru ea”, a adăugat Putin.

În trecut, propaganda rusă a prezentat torpila Poseidon ca pe o „armă a apocalipsei”, capabilă să distrugă orașele de coastă ale Statelor Unite printr-un tsunami radioactiv.

