Granița Rusiei cu Georgia și cea cu Finlanda au fost luate cu asalt de militari ruși mobilizați de Kremlin. Rușii care se aflau în rând așteptând să părăsească țara au surprins momentele în care blindatele încep să apară la frontiere.

A video posted to Twitter appeared to show the moment Russian military personnel arrived on the border of Georgia and the Russian Federation According to eyewitnesses the Russians are setting up a checkpoint near the border crossing#video #Twitter #moment #personnel #border pic.twitter.com/CdrYhKJF1O — Shahryar Sultan (@Shahryar_Sultan) September 26, 2022

În următoarele ore, granițele s-au umplut de forțe de ordine. Scopul pentru care au fost mobilizați militarii ruși, spun autoritățile de stat, ar fi încercarea de a opri rezerviști să iasă din Rusia fără să îndeplinească formalități. Departamentul de Frontieră a mai precizat că nu se înființează un punct de control, iar persoanelor de sex masculin nu le-au fost impuse restricții cu privire la ieșirea din țară.

More security arriving in Khasavyurt (Part 2) pic.twitter.com/U1nvg4uaGc — Harold Chambers (@chambersharold8) September 26, 2022

Cozile de la granițele Rusiei cu Georgia și Finlanda rămân în continuare kilometrice. În continuare cei care vor să fugă din calea războiului lui Putin stau în linie ore în șir.

The border between Russia and Georgia today. Thousands of #russiansAreCowards trying to flee the mobilization decreed by Putin to reinforce his invasion of Ukraine. There are reports of Russian military installing checkpoints to prevent the exodus.

pic.twitter.com/pvKNiGAvon — Julieta Rossi Pedrosa #IStandWithUkraine🌻 (@julieta_pedrosa) September 26, 2022

Între timp, în Daghestan se desfășoară adevărate proteste în masă. Mii de oameni se opun ordinului lui Vladimir Putin. Însă manifestațiile au degenerat semnificativ. Forțele de ordine au fost surprinse în timp ce trăgeau mai multe focuri de armă extrem de aproape de civili, chiar din mijlocul protestatarilor.