Rusia se opune de mult timp aderării Ucrainei la NATO, acesta fiind și unul dintre motivele prezentate de Moscova pentru decizia de lansare a invadării Ucrainei în februarie 2022, însă în trecut Moscova era mai relaxată cu privire la perspectiva ca Ucraina să devină membră a UE.



Președintele rus Vladimir Putin a spus în iunie 2022 că nu are "nimic împotriva" acestei posibilități, iar în februarie acest an Kremlinul a afirmat chiar că Ucraina are dreptul suveran de a adera la Uniunea Europeană.



Totuși Medvedev, care acum este vicepreședinte al Consiliului de Securitate Națională al Rusiei, a subliniat că UE s-a transformat dintr-un bloc economic dedicat prevenirii războiului într-o organizație antirusă politizată ce devine treptat un bloc militar.

Ucraina pregătește o livrare specială direct în curtea lui Putin: racheta balistică Sapsan, care poate lovi până la Moscova



"Astăzi Bruxellesul este un inamic real al Rusiei. În forma sa actuală distorsionată, Uniunea Europeană nu este pentru noi o amenințare mai mică decât Alianța Nord-Atlantică", a scris Dmitri Medvedev pe Telegram.



El a adăugat că, de aceea, este eronat de afirmat acum că Ucraina ar trebui să fie liberă "să se alăture cui vrea", în afară de NATO, scrie Agerpres.



"Uniunea Europeană, înțesată de arme, este o amenințare directă pentru Rusia. Exact așa ar trebui ea să fie tratată, cel puțin până își schimbă abordarea față de noi. De aceea, așa-numita idee de Ucraina în UE este un pericol pentru țara noastră", a accentuat fostul șef al statului rus.



La scurt timp de la începerea războiului cu Rusia în 2022, Ucraina a depus cererea de aderare la UE, iar în vara aceluiași an a obținut statutul oficial de țară candidată.

Declarația finală a summitului NATO de la Haga. Statele membre s-au angajat să investească 5% din PIB în 2035