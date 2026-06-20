Rusia, în mijlocul unei crize a carburanților din cauza atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii petroliere

Publicat 20 iun. 2026, 09:52 Sursă Realitatea PLUS

Rusia se confruntă cu o criză a carburanților fără precedent, din cauza atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere care afectează capacitatea de rafinare. În 53 de regiuni au fost impuse restricții la vânzarea benzinei, iar în unele zone șoferii pot alimenta doar 50 de litri de carburant per client.

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