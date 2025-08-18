Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat, luni, chiar când debuta întâlnirea dintre Trump și Zelenki că se opune oricărui scenariu care implică desfășurarea de trupe militare NATO în Ucraina.

„Reafirmăm poziția noastră repetată cu privire la respingerea categorică a oricărui scenariu care implică apariția contingentelor militare NATO în Ucraina, ceea ce amenință o escaladare incontrolabilă a conflictului, cu consecințe imprevizibile”, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zakharova.

Declarația vine la o zi după ce Marea Britanie și Franța au afirmat că aliații Kievului sunt gata să trimită o „forță de asigurare” în Ucraina odată ce luptele vor înceta.

Principalii aliați europeni ai Ucrainei au declarat că sunt gata să joace un rol activ în garantarea securității Ucrainei.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat vineri că Marea Britanie este gata să „trimită trupe” în Ucraina în cazul unui armistițiu.