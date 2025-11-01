Sambata este ziua de pomenire a celor adormiti, insa cele mai cunoscute sambete sunt: Mosii de toamna, Mosii de iarna - in sambata dinaintea Infricosatei Judecati si Mosii de vara - in sambata dinaintea Pogorarii Duhului Sfant.

Sfintii Parinti au stabilit ca sambata sa se faca pomenirea celor adormiti, pentru ca sambata este ziua in care Hristos a stat cu trupul in mormant si cu sufletul in iad, ca sa-i elibereze pe dreptii adormiti. E bine sa nu uitam ca sambata este deschisa spre duminica, ziua Invierii lui Hristos.

Crestinii sunt datori sa ii pomeneasca pe cei adormiti in rugaciunile lor, sa ii treaca in pomelnice pentru pomenirea la Sfintele Liturghii si sa faca milostenie pentru ei.

Rugaciunile noastre pentru cei adormiti exprima dragostea noastra pentru ei si credinta ca sufletul lor este nemuritor si se impartaseste de iubirea noastra.

Rugaciuni pentru sufletele celor trecuti la cele vesnice gasim inca din secolul al IV lea, in Evhologhiul lui Serapion de Thmuis (Egipt), in care se mentioneaza:

"Te rugam Dumnezeule si pentru cei adormiti, a caror pomenire s-a facut, sfinteste aceste suflete, caci tu pe toate le cunosti; sfinteste-i pe cei adormiti in Domnul si numara-i cu puterile Tale cele sfinte (ingerii) si da-le lor si salasluire intru imparatia Ta. Amin!".