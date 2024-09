Deficit mare import-export produse alimentare din Ungaria, Polonia, Bulgaria

De mai bine de 15 ani, noi mâncăm din import, în timp ce vecinii noștri pun pe masă alimente cu eticheta „fabricat în România”. Cerealele, produsele de patiserie și cele din carne, România le aduce din Polonia. Legumele, fructele, cafeaua și peștele provin, în mare parte din Bulgaria, iar laptele și ouăle vin în cantități mari de la vecinii noștri din Ungaria. Aceste lucruri ne vor face mari probleme în viitor, avertizează șeful Institutului Național de Statistică.

România a importat, an de an, produse agroalimentare de la bulgari, maghiari sau polonezi. Cantitatea produselor pe care le luăm din țările Uniunii Europene este mai mare decât cea pe care o exportăm. Așa se face că am ajuns la un deficit comercial care a crescut spectaculos, spun experții. De peste șapte ori în relația cu Ungaria și de douăzeci și cinci de ori cu Bulgaria.

De exemplu, în cazul Ungariei, deficitul pentru carne, lapte și produse din lapte depășește 1,6 miliarde de euro la două dintre categorii.

„Asta ne oferă... Cu toate că noi căutăm produsele românești, dar sunt mai multe din afară aduse...sunt mai scumpe.” spun fermierii.

Din Polonia luăm o cantitate uriașă de produse fabricate din cereale, iar deficitul ajunge la 725 de milioane de euro. Tot mai multe produse românești sunt exportate neprocesate și revin pe rafturile magazinelor ca produse finite, la prețuri piperate.

Pentru legume, fructe, pește sau chiar cafea ne îndreptăm atenția către Bulgaria. Din 24 de produse alimentare incluse în Nomenclator, 11 au realizat un excedent de 19 miliarde de euro, iar celelalte 13 au cumulat un deficit de 11,6 miliarde.

În timp ce cererea internă pentru alimente a crescut odată cu veniturile și dezvoltarea lanțurilor de magazine, producătorii români nu au reușit să țină pasul, spune șeful INS. Au crescut masiv importurile și riscăm ca securitatea alimentară a țării să fie grav afectată.

Importuri uriașe din Polonia. Ce produse luăm

Preparate pe bază de cereale şi produse de patiserie

Deficit: 725 milioane euro (14,2%)

Lapte şi produse lactate, ouă de pasăre

Deficit: 725 milioane euro (14,2%)

Carne şi organe comestibile

Deficit: 540 milioane euro (10,6%)

Deficit uriaș la schimburile de produse dintre România și Ungaria

Carne şi organe comestibile

Deficit: 1,64 miliarde euro (20,7%)

Reziduuri şi deşeuri alimentare, alimente şi preparate pentru animale

Deficit: 1,33 miliarde euro (16,8%)

Lapte şi produse lactate, ouă de pasăre

Deficit: 1,67 miliarde euro (14,7%)