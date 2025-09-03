Românii, puși să plătească dezmățul bugetar. Lista taxelor impuse de Guvernul Bolojan

Bolojan dă afară oameni și majorează taxele. Foto/Inquam
Bolojan dă afară oameni și majorează taxele. Foto/Inquam

Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan vor lovi în populația cu venituri mici, dar și în antreprenorii români care au mici afaceri. Marii câștigători sunt protejații politicienilor, care pierd și ei, dar aproape insesizabil. În schimb, românii de rând vor fi cocoșați de noile taxe și impozite.

Primul pachet de taxe

majorarea TVA - două cote - 11% cotă redusă, 21% cota standard
alimente - TVA 11%
medicamente - TVA 11%
lemne de foc - TVA 11%
energie termică - TVA 11% în sezonul rece
energie electrică - TVA 21%

Creșterea accizelor cu 10%

 - carburanți (scumpire indirectă a produselor finale de la raft)
- alcool și tutun


Primul pachet de taxe



 - contribuția de 10% la sănătate pentru mai multe categorii de persoane

 - pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei - exemplu - pensie 3.500 de lei, plătesc lunar 50 de lei

 - veterani de război, mame aflate în concediu de creștere al copilului, persoanele cu handicap (CASS se reține din indemnizație)

co-asigurații plătesc CASS (650.000 de persoane - 2.430 de lei/pe an în două tranșe pentru a beneficia de asigurare)

salariile și pensiile înghețate (măsura se aplică și în anul 2026)

impozitul pe dividende - 10% crește la 16% (din 2026)

tăierea burselor pentru elevi (exemplu: bursa de merit se acordă pentru maximum 15% dintre elevi)

impozit pentru bănci - două cote -2% și 4%

SURSA: Realitatea PLUS

Facturile, duble după expirarea plafonării

1 iulie - expirarea plafonării prețurilor la energie
piața s-a liberalizat
tarife practicate de furnizori - între 1,03 lei kWh - 1,65 lei kWh
exemplu factură - consum 100 de kwh lunar, preț plafonat 68 de bani - factură iunie 68 de lei, factură luna iulie emisă în august - consum 150 de kwh, tarif 1,35 lei - factură 202 lei

SURSA: Realitatea PLUS

Pachetul 2

crește impozitul pe proprietate - 70% (o nouă grilă de calcul)

Clădiri din beton armat, cărămidă arsă sau materiale tratate: de la 1000 lei/mp la 2677 lei/mp
Clădiri din lemn sau piatră: de la 300 lei/mp la 803 lei/mp
Impozitul final se aplică o cotă de până la 0,2%, care poate fi majorată de consiliile locale.


Exemplu: locuință de 50 de metri pătrați - impozit 100 de lei ajunge la 267 de lei
exemplu impozit mașină - autoturism cu motor de 2400 cm³, normă E5 (82,8 lei) ajunge la 993,6 lei impozit

SURSA: Realitatea PLUS

Pachetul 2

crește capitalul social pentru firme
SRL-uri noi - 500 lei
SRL-uri existente cu cifră de afaceri peste 400.000 lei - 5.000 lei

se triplează impozitul pe marile averi
0,3% se va transforma în 0,9% se aplică diferenței dintre valoarea impozabilă și un plafon (2.500.000 lei pentru clădiri și 375.000 lei pentru mașini)

taxă de 25 de lei pentru fiecare colet comandat din afara UE cu o valoare mai mică de 150 de euro

reforma administrației locale. Concedieri în primării 40% - 13.000 de posturi

SURSA: Realitatea PLUS




c6 T: REGULI NOI PENTRU ECONOMIILE DE LA PENSIILE PRIVATE

contribuția la pilonul 2: 4,75% din salariul brut
banii se retrag la împlinirea vârstei de pensionare
românii pot retrage 30% din suma strânsă, iar restul banilor vin eșalonat pe o perioadă de 8 ani (echivalentul pensiei minime: 1.281 de lei)

SURSA: Realitatea PLUS 