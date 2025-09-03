Primul pachet de taxe

majorarea TVA - două cote - 11% cotă redusă, 21% cota standard

alimente - TVA 11%

medicamente - TVA 11%

lemne de foc - TVA 11%

energie termică - TVA 11% în sezonul rece

energie electrică - TVA 21%



Creșterea accizelor cu 10%

- carburanți (scumpire indirectă a produselor finale de la raft)

- alcool și tutun



- contribuția de 10% la sănătate pentru mai multe categorii de persoane



- pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei - exemplu - pensie 3.500 de lei, plătesc lunar 50 de lei



- veterani de război, mame aflate în concediu de creștere al copilului, persoanele cu handicap (CASS se reține din indemnizație)



co-asigurații plătesc CASS (650.000 de persoane - 2.430 de lei/pe an în două tranșe pentru a beneficia de asigurare)



salariile și pensiile înghețate (măsura se aplică și în anul 2026)



impozitul pe dividende - 10% crește la 16% (din 2026)



tăierea burselor pentru elevi (exemplu: bursa de merit se acordă pentru maximum 15% dintre elevi)



impozit pentru bănci - două cote -2% și 4%



SURSA: Realitatea PLUS

Facturile, duble după expirarea plafonării

1 iulie - expirarea plafonării prețurilor la energie

piața s-a liberalizat

tarife practicate de furnizori - între 1,03 lei kWh - 1,65 lei kWh

exemplu factură - consum 100 de kwh lunar, preț plafonat 68 de bani - factură iunie 68 de lei, factură luna iulie emisă în august - consum 150 de kwh, tarif 1,35 lei - factură 202 lei



SURSA: Realitatea PLUS

Pachetul 2

crește impozitul pe proprietate - 70% (o nouă grilă de calcul)



Clădiri din beton armat, cărămidă arsă sau materiale tratate: de la 1000 lei/mp la 2677 lei/mp

Clădiri din lemn sau piatră: de la 300 lei/mp la 803 lei/mp

Impozitul final se aplică o cotă de până la 0,2%, care poate fi majorată de consiliile locale.





Exemplu: locuință de 50 de metri pătrați - impozit 100 de lei ajunge la 267 de lei

exemplu impozit mașină - autoturism cu motor de 2400 cm³, normă E5 (82,8 lei) ajunge la 993,6 lei impozit



SURSA: Realitatea PLUS

crește capitalul social pentru firme

SRL-uri noi - 500 lei

SRL-uri existente cu cifră de afaceri peste 400.000 lei - 5.000 lei



se triplează impozitul pe marile averi

0,3% se va transforma în 0,9% se aplică diferenței dintre valoarea impozabilă și un plafon (2.500.000 lei pentru clădiri și 375.000 lei pentru mașini)



taxă de 25 de lei pentru fiecare colet comandat din afara UE cu o valoare mai mică de 150 de euro



reforma administrației locale. Concedieri în primării 40% - 13.000 de posturi



SURSA: Realitatea PLUS









c6 T: REGULI NOI PENTRU ECONOMIILE DE LA PENSIILE PRIVATE



contribuția la pilonul 2: 4,75% din salariul brut

banii se retrag la împlinirea vârstei de pensionare

românii pot retrage 30% din suma strânsă, iar restul banilor vin eșalonat pe o perioadă de 8 ani (echivalentul pensiei minime: 1.281 de lei)



SURSA: Realitatea PLUS