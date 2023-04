Proprietarii de locuințe vor plăti mai mult pentru asigurarea obligatorie în caz de calamitate naturală, adică inundații, cutremure sau alunecări de teren. Proiectul de lege a fost adoptat de către Parlament, iar legea urmează să fie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Noua reglementare prevede controale și sancțiuni mai aspre pentru persoanele fizice şi juridice care au obligația să asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcțiile cu destinaţia de locuinţă din mediul urban sau rural. Proiectul de lege ce prevede majorarea contribuției a primit deja votul decisiv din partea Camerei Deputaților

În prezent un român plătește pentru asigurarea obligatorie a unei locuințe 100 de lei, însă această poliță va ajunge sa coste 130 de lei.

Pe de altă parte, prețurile locuințelor cresc alarmant. Cele mai scumpe imobile sunt în orașul Cluj Napoca, însă nici Capitala nu se lasă mai prejos. De exemplu, un apartament cu 2 camere ajunge să coste și 90 mii de euro și nu vorbim de o zonă de lux din București.

Polița de asigurare PAD acoperă daunele produse de inundații, cutremure sau alunecări de teren asupra locuințelor. Costul acesteia era până acum de 100 de lei pe an pentru locuințele din materiale moderne și de 50 de lei pe an pentru cele din chirpici sau alte materiale mai puțin rezistente. Deși prețul poliței a crescut, despăgubirea maximă pe care o pot primi asigurații în caz de cutremur, inundații și alunecări de teren rămâne aceeași, echivalentul a 20.000 de euro. Valoarea poliței PAD pentru locuințele de tip B, din chirpici, nu a fost modificată și este de 50 de lei pe an, cu o despăgubire maximă de 10.000 de euro.

Potrivit legii, românii care nu dețin o poliță PAD pentru locuința lor pot primi amenzi de până la 500 de lei. Cu toate acestea, până în prezent, nu s-a aplicat nicio amendă pentru încălcarea acestei prevederi legale.