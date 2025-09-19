„Suntem 8 ţări în procesul de aderare în clipa de faţă, iar România este în plutonul fruntaş. Țara noastră a reuşit să se mobilizeze şi se mobilizează pentru acest efort foarte mare, care seamănă destul de mult cu aderarea la Uniunea Europeană, doar că acolo aveam capitole de încheiat, aici avem comitete de terminat. 25 de comitete care evaluează România şi care acoperă practic toate domeniile vieţii publice, fie că este vorba despre digitalizare, mediu, agricultură, sănătate, guvernanţă publică, guvernantă corporativă. Practic nu există un domeniu în viaţa noastră care să nu-şi găsească un corespondent la OCDE”, a precizat Niculescu, la Summitul Rethink România 2025 – Infrastructura încrederii.

Potrivit lui, activitatea instituțiilor dedicate procesului de aderare se desfășoară de aproape trei ani, iar în jur de o treime din documentele ce mai trebuie încheiate cu OCDE privesc domeniul protecției mediului.

„Vă rog să le ţineţi pumnii la începutul lui octombrie pentru că vor avea evaluarea, au lucrat ani de zile la ea şi sper din toată inima să o închidă. Suntem într-un punct avansat. Din cele 25 de comitete am închis 15. Mai sunt încă 10, unde iar suntem foarte avansaţi. Avem cea mai mare parte dintre evaluări în această toamnă şi unele la începutul anului viitor şi dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera la OCDE şi ar fi exact aşa cum ne-am propus, în 2026”, a subliniat acesta.

România ar putea adera la OCDE în 2026

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și-a exprimat încrederea în șansele României de a adera la OCDE, subliniind că esențial este ca organizația să vadă o țară bine pusă în funcțiune.

“Sunt condamnat să fiu optimist pentru că ne-am propus, factorul politic şi-a propus ţinta de 2026 ca aderare, şi ca să reuşesc să fiu optimist, trebuie să prezint celor de la OCDE o Românie care funcţionează, o Românie orientată către viitor, o România care este gata să se alăture clubului cu cele mai dezvoltate standarde în materie de guvernanţă publică, clubul economiilor dezvoltate. Şi ca să facă toate astea, primul lucru pe care l-am făcut când m-am întors de la Paris acum trei ani a fost să-mi scot televizorul din casă, ca să nu mă mai uit pe televiziunile de ştiri şi asta îmi asigură un fel de serenitate şi mă ajută să mă concentrez pe ce am de făcut”, a mai afirmat Luca Niculescu.

Totodată, oficialul a menționat că una dintre întrebările care i se adresează frecvent privește avantajele aderării la OCDE. Răspunsul său: cel dintâi câștig este de natură reputațională, întrucât statutul de membru al organizației aduce cu sine o creștere a atractivității pentru investiții solide și de calitate.

„Am făcut comparaţia cu NATO şi cu Uniunea Europeană. La NATO şi la Uniunea Europeană e foarte simplu să spui. NATO îţi oferă securitate, Uniunea Europenă prosperitate. OCDE-ul nu oferă nici securitate militară, deşi uneori se spune că este un NATO economic, pentru că standardele economice pe care le propune sunt foarte riguroase, nu oferă nici prosperitatea directă, adică nu-ţi dă fonduri cum îţi dă Uniunea Europeană. În schimb îţi aduce mari beneficii reputaţionale. O ţară care este în OCDE atrage automat mai multe investiţii şi mai multe investiţii de calitate”, a menţionat sursa citată.

Oficialul a subliniat și faptul că intrarea României în OCDE ar deschide calea către valorificarea experienței și cunoștințelor acumulate de cele mai puternice economii ale lumii.

„Există peste 300 de comitete şi de grupuri de lucru la OCDE, la care experţii români vor putea să colaboreze, vor putea să înveţe, vor putea să vină ei cu lecţiile pe care le au, pentru că sunt domenii în care România performează deja şi în care alţi colegi de la OCDE au de învăţat de la noi. Există, de asemenea, un alt beneficiu important, accesul la cea mai bună bază de date şi de studii din lumea întreagă”, a declarat Luca Niculescu.

În plus, a adăugat că există și un câștig cu valoare simbolică, dat fiind că OCDE își are originile în Planul Marshall, lansat în anul 1947.

„Strămoşul OCDE, OCEE, Organizaţia pentru Cooperare Economică Europeană, e cea care a implementat Planul Marshall din Europa. Ştim foarte bine că noi în 1947- 48 numai la Planul Marshall nu ne gândeam sau ne gândeam, dar Moscova a decis altfel. Acum avem şansa să intrăm în OCDE”, a mai spus Luca Niculescu.