Candidații care doresc să intre în cursa electorală din 7 decembrie pentru a ocupa funcția de primar în 12 localități din 10 județe se pot înscrie la birourile electorale începând de marți până pe 17 noiembrie.

Potrivit calendarului electoral, marți începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în următoarele circumscripții: comuna Remetea, județul Bihor; comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani; comuna Marga, județul Caraș-Severin; comuna Dobromir, județul Constanța; comuna Lumina, județul Constanța; orașul Găești, județul Dâmbovița; comuna Sopot, județul Dolj; comuna Valea Ciorii, județul Ialomița; comuna Vânători, județul Iași; comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș; comuna Șieu, județul Maramureș; comuna Cârța, județul Sibiu.

Alegeri locale parțiale vor fi organizate pe 7 decembrie și pentru Primăria Capitalei și șefia Consiliului Județean Buzău, însă perioada de depunere a candidaturilor începe miercuri.

Tot marți, are loc desemnarea președintelui Biroului electoral de circumscripție județeană Buzău și a locțiitorului acestuia, dar și a președintelui Biroului electoral de circumscripție a municipiului București.

Vor fi desemnați și președinții birourilor electorale de circumscripție pentru fiecare dintre cele 12 localități unde au loc alegeri locale parțiale.

Pe 17 noiembrie se încheie perioada de depunere a tuturor candidaturilor, iar pe 22 noiembrie începe campania electorală, care se termină pe 6 decembrie, ora 7:00.

Pe 23 noiembrie, candidaturile rămân definitive.

Alegătorii vor fi așteptați la urne pe 7 decembrie, între orele 7:00 - 21:00. 

