Potrivit calendarului electoral, marți începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în următoarele circumscripții: comuna Remetea, județul Bihor; comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani; comuna Marga, județul Caraș-Severin; comuna Dobromir, județul Constanța; comuna Lumina, județul Constanța; orașul Găești, județul Dâmbovița; comuna Sopot, județul Dolj; comuna Valea Ciorii, județul Ialomița; comuna Vânători, județul Iași; comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș; comuna Șieu, județul Maramureș; comuna Cârța, județul Sibiu.



Alegeri locale parțiale vor fi organizate pe 7 decembrie și pentru Primăria Capitalei și șefia Consiliului Județean Buzău, însă perioada de depunere a candidaturilor începe miercuri.

Anca Alexandrescu anunță curățenia totală la Primăria Capitalei. Candidata suveraniștilor a demontat minciunile sistemului la Realitatea Plus



Tot marți, are loc desemnarea președintelui Biroului electoral de circumscripție județeană Buzău și a locțiitorului acestuia, dar și a președintelui Biroului electoral de circumscripție a municipiului București.



Vor fi desemnați și președinții birourilor electorale de circumscripție pentru fiecare dintre cele 12 localități unde au loc alegeri locale parțiale.



Pe 17 noiembrie se încheie perioada de depunere a tuturor candidaturilor, iar pe 22 noiembrie începe campania electorală, care se termină pe 6 decembrie, ora 7:00.



Pe 23 noiembrie, candidaturile rămân definitive.



Alegătorii vor fi așteptați la urne pe 7 decembrie, între orele 7:00 - 21:00.

Jocurile politice între PNL, USR și PMP pentru Primăria Capitalei: de ce se tem de suveraniști