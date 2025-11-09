Într-un moment în care bucureștenii s-au săturat de promisiuni goale, prezența ei în studio devine un test al credibilității și al curajului. Cu un discurs care nu ocolește subiectele sensibile, Anca Alexandrescu vine pregătită pentru o confruntare directă cu sistemul și să desființeze toate mecanismele care au transformat Capitala într-un oraș greu de condus.

Anca Alexandrescu: Vreau să mulțiumesc celor 6000 de oameni care au venit ieri să semneze. A fost absolut fabulos, timp de 8 ore să adunăm 6000 de semnături. oamenii, i-am mai văzut zilele trecute. oamenii au venit în mod special să semneze. Lumea mă întreba „Unde semnăm?”. A fost extraordinar.

Laurențiu, ce ai văzut tu ieri eu văd în fiecare zi pe stradă. Eu am spus că nu o să fac o campanie clasică. Nu o să dau bani în presă, nu o să stau toată ziua pe la televiziuni, pe rețelele sociale. Am și o discuție cu echipa mea din cauza asta, sunt supărați pe mine pentru că ei ar vrea să stau mai mult pe TikTok, să fac live-uri. Dar am zis: „Eu sunt Anca, și n-am să mă schimb”. Așa cum am fost și când făceam emisiunea, așa cum sunt eu în viața de zi cu zi, așa voi fi și acum, și după ce în 7 decembrie voi câștiga alegerile. pentru că voi câștiga. Nu este o aroganță ci este pulsul pe care îl simt.

Simt în primul rând prin faptul că am devenit inamicul public Nr.1 din București pentru partidele politice și pentru mafioții care au contracte la primărie și care știu că dacă mă duc acolo o să le tai contractele. De altfel am spus public: „Domnul Ghiță, când vin la primarie o să tai toate contractele”.

Și-au mobilizat inclusiv președinții de partid. Domnul Fritz este foarte preocupat de mine, Toți membrii USR mă atacă pe mine. Inclusiv domnul Băluță, dar domnul Băluță e șmecher, îi pune pe alții să mă atace, plătește foarte mulți bani.