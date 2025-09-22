Liderul de la Cotroceni, care nici până astăzi nu și-a format o echipă de consilieri la Administația Prezidențială, a transmis, luni, un mesaj cu prilejul celei de-a cincea ediții a Forumului Studenților Români de Pretutindeni.

”În deschiderea celei de-a cincea ediții a Forumului Studenților Români de Pretutindeni, mă bucur să vă transmit un mesaj de salut și încurajare. Este un eveniment care reunește energia, inteligența și creativitatea tinerei generații din țară și din diaspora. Iată că România poate fi unită prin entuziasm, idei, valori și proiecte concrete, indiferent de granițe.

Felicit implicarea activă și efortul continuu al organizațiilor care fac posibil acest forum – Liga Studenților Români din Străinătate, Uniunea Studenților din România, UN Youth România și Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România. Prin astfel de inițiative, se consolidează o comunitate de tineri tot mai conștienți de responsabilitatea pe care o au în transformarea țării, indiferent de locul unde se află.

Legătura dintre studenții români din țară și cei din diaspora este un pilon esențial al promovării identității și a valorilor pe care le păstrăm în comun, chiar dacă ne aflăm în locuri diferite. În societatea dinamică în care trăim, distanța este redusă prin mijloacele de comunicare moderne, care facilitează oportunitățile de colaborare și schimbul de idei în găsirea de soluții la problemele actuale legate de securitate, economie ori dezvoltări tehnologice.

Temele Forumului – educație, tineret, mediu, sănătate și afaceri externe – sunt corelate cu Agenda 2030 a Națiunilor Unite și reflectă priorități pe care România le susține și pe scena internațională: acces la o educație de calitate, protecția mediului, sănătate pentru toți și apărarea democrației și drepturilor omului. Este esențial ca vocea tinerei generații să se audă puternic în acest efort.

Trăim într-o lume a crizelor multiple, în care solidaritatea și cooperarea la nivel global sunt esențiale pentru a răspunde cu succes provocărilor cu care ne confruntăm. Studenții din țară și cei din diaspora au șansa de a deveni arhitecții unor punți trainice, prin care ideile inovatoare și experiențele valoroase să circule liber. Vocile voastre pot aduce mai multă toleranță, respect și incluziune în societate și, totodată, pot transforma noile canale de comunicare în instrumente pentru consolidarea încrederii și combaterea dezinformării, a știrilor false și a acțiunilor hibride.

Mă bucur că dezbaterile din cadrul Forumului vor fi sintetizate într-o Rezoluție adresată autorităților publice. Este un semn de maturitate civică și de responsabilitate democratică. România are nevoie de tineri care să vorbească răspicat despre nevoile societății, să formuleze propuneri îndrăznețe de politici publice și să demonstreze că leadershipul nu depinde de vârstă, ci de curaj și implicare.

Vă felicit pentru energia și entuziasmul cu care vă asumați rolul de a contribui la viitorul României, fie că studiați aici sau în străinătate. Vă încurajez să valorificați această legătură specială, să vă implicați activ și să transformați această platformă într-un spațiu real de colaborare.

România are nevoie de inteligența și curajul vostru. Nu uitați că aveți capacitatea de a genera schimbări profunde. Fiți vocea care inspiră și unește, care arată cu onestitate ce nu funcționează și care cere mai mult de la clasa politică!

Vă doresc mult succes în desfășurarea lucrărilor Forumului”, a transmis președintele României.