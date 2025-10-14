În perioada analizată, producția internă de energie a scăzut față de cea similară din 2024 cu peste 3%, în timp ce importul a crescut cu 13,5%.
De asemenea, consumul final de energie electrică pe ansamblu s-a redus nesemnificativ, însă pe fondul unei scăderi vizibile a consumului în economie a scăzut (1,8%) și o creștere a consumului populației cu 2,5%.
Facturile românilor ajung în CSAT, dar nu se știe când. Ministrul Energiei: ”Plătim cea mai scumpă energie electrică din Europa” -VIDEO
Producția de energie convențională s-a redus. Sectorul hidro, scădere dramatică
Datele statistice arată și scădere îngrijorătoare a producției convenționale de energie.
Astfel, producția din termocentrale a scăzut cu 4%, iar producția din hidrocentrale cu aproape 24%. Doar sectorul nuclear velar a înregistrat o creștere în perioada analizată.
La capitolul resurse neconvenționale, producția eoliană a scăzut, în timp ce producția fotovoltaică a crescut cu peste 20%.