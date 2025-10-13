”Am purtat o discuție cu președintele României acum câteva săptămâni, am transmis și către primul minitru al României. Este evident că la prima ședință a CSAT, mă aștept să fie pe ordinea de zi și să pot să vin să prezint situația pe care am găsit-o în sistemul energetic național.

Proiectele importante de producție și transport a energiei să fie considerate de interes național și să poată să parcurgă toate etapele birocratice într-un termen mult mai scurt.

Așa cum am spus avem cele mai mari prețuri din întreaga Uniune Europeană atât la consumatorul casnic, cât și la consumatorul industrial și dacă ne raportăm la puterea de cumparare pe care o au astăzi românii care nu sunt nici în Germania, nici în Franța, nici în Spania, astăzi raportat la puterea de cumpărare, românii plătesc din nefericire cea mai scumpă enegie elecrtică din Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Energiei.