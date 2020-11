România condamnă ferm brutalitatea guvernului din Belarus față de cetățenii săi. Mesajul ministrului Bogdan Aurescu

”Brutalitatea continuă și în creștere a regimului din Belarus împotriva cetățenilor săi, după cum a dezvăluit uciderea lui Raman #Bandarenka, nu poate fi acceptată. Astfel de acte nu pot fi tolerate. Sincerele noastre condoleanțe familiei”, a transmis Aurescu.

The continuous and increasing brutality by the regime in #Belarus against its citizens, as revealed by the killing of Raman #Bandarenka cannot be accepted. Such acts cannot be tolerated. Our sincere condolences to the family.