Potrivit analizei, ieșirea de sub control a deficitului bugetar în 2024, venită ca urmare a creșterilor alerte de salarii pentru bugetari și de pensii din anul electoral, a împins suma împrumuturilor realizate de Guvern la un nou record.

Guvernul PSD-PNL a ajuns cu împrumuturile la 213 miliarde de lei în primele 10 luni din acest an, după ce în octombrie a făcut împrumuturi de 13,8 miliarde de lei, spun aceștia. Prin urmare am avea nevoie de un necesar pentru deficitul bugetar cuprins între 130 și 140 miliarde de lei plus 95 miliarde de lei pentru plata datoriei scadente.