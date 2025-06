Oamenii de știință au descoperit că există un risc major pentru două miliarde de oameni de pe glob, care trăiesc în țări din "zona roșie", inclusiv state din Europa. Aici este un pericol uriaș legat de producerea unui dezastru natural, determinat de vulnerabilitățile climatice.

Valurile de căldură, inundațiile, cicloanele, secetele și alte evenimente extreme sunt în creștere pe măsură ce clima se încălzește. Aceste dezastre climatice ar putea duce la peste 14,5 milioane de decese intr-un prim val și pierderi economice globale de 12.500 de mii de miliarde de dolari până în 2050, potrivit Forumului Economic Mondial (World Economic Forum - WEF), scrie Euronews.

Un nou indice a identificat țările cele mai vulnerabile la șocurile climatice. Peste două miliarde de oameni trăiesc în națiuni din „zona roșie", unde riscul unui pericol major sau al unui dezastru este ridicat, iar accesul la finanțare este în scădere, dezvăluie acesta. Două treimi din cele 65 de națiuni din această listă cu cele mai mari riscuri se află în Africa, dar include și două din Europa: Cipru și Ucraina.

Refugiul de lux al elitei mondiale: Aerie, buncărul de 300 de milioane de dolari unde apocalipsa înseamnă relaxare, nu panică

Construit de Columbia Climate School din SUA cu sprijinul Fundației Rockefeller, Indicele de Vulnerabilitate al Finanțării Climatice (CliF) este destinat să ofere evaluări ale riscurilor mai cuprinzătoare și, în cele din urmă, să ajute la direcționarea ajutorului către cei care au cea mai mare nevoie de el.

Între timp, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) estimează că deficitul anual de finanțare pentru adaptare - suma de care țările au nevoie pentru a se adapta la schimbările climatice - ar putea ajunge la 387 de miliarde de dolari (331 de miliarde de euro) pe an.

Eric Pelofsky, vicepreședinte pentru redresare economică globală la Fundația Rockefeller, spune că indicele este un punct important de discuție, în ajunul celei de-a patra Conferințe Internaționale privind Finanțarea pentru Dezvoltare, care va avea loc săptămâna viitoare la Sevilla, Spania.

„Prin utilizarea Indicelui de vulnerabilitate CliF, donatorii și finanțatorii pot prioritiza sprijinul pentru țările care ar putea trăi la un dezastru distanță de criză." Zona Roșie este dominată de țări din Africa Subsahariană, care cuprind 43 (66%) din cele 65 de țări din zona de pericol, unde vulnerabilitatea climatică și slăbiciunea financiară se suprapun.

10 națiuni africane apar în ultimele 10 țări în toate cele patru scenarii: Angola, Burundi, Gambia, Guineea-Bissau, Eritreea, Lesotho, Malawi, Sudanul de Sud, Sudan și Zambia. Saliem Fakir, director executiv al Fundației Africane pentru Clima, spune că indicele completează propria sa activitate care pledează pentru „abordări mai sistemice ale adaptării în Africa pentru țările care suferă de o dificultate ridicată a datoriei."

Apocalipsa după Simpsons: Celebrul serial a prezis moartea Papei dar și moartea lui Vladimir Putin

Ucraina și Cipru apar, de asemenea, în zona roșie; Cipru în scenariile optimiste pentru 2050, pesimiste pentru 2050 și pesimiste pentru 2080. Ucraina în scenariile optimiste pentru 2050 și pentru 2080. Acest lucru se datorează în principal pericolelor non-climatice, care sunt totuși incluse în date. Cipru este predispus la cutremure, în timp ce conflictul din Ucraina îl face vulnerabil.

Națiunile europene sunt mai bine reprezentate pe lista națiunilor cel mai bine echipate pentru a face față șocurilor climatice. Opt dintre aceste prime 10 țări sunt membre OCDE, iar jumătate sunt în Europa: Danemarca, Estonia, Norvegia, Elveția, Suedia, precum și Coreea de Sud, Japonia și SUA.

De cealalta parte a baricadei exista voci care spun ca de fapt schimbarile climatice se datoreaza unui razboi meteorologic si ca elitele globale folosesc tehnologii avansate pentru a perturba clima si pentru a limita dioxidul de carbon care este esential pentru mentinerea unui echilibru atmosferic. Sunt aduse in discutie tehnologii precum HAARP care pot modifica in anumite zone conditiile climatice, pot induce cutremure si alte dezastre care par a fi naturale. Aceste chestiuni au trecut deja de stadiul de teorii ale conspiratiei fiind discutate si in congresul SUA.

O nouă apariție înfricoșătoare a „Peștelui Apocalipsă”, monstrul din adâncuri care ar prevesti dezastre