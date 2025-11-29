Rezistul din Vara ispitelor se încălzește pentru Apărare

Rezistul din Vara ispitelor se încălzește pentru Apărare
Rezistul din Vara ispitelor se încălzește pentru Apărare

Este absolut halucinant, USR ia în calcul să îl numească la Apărare, cu războiul la graniță, pe Alexandru Dimitriu. Fost secretar de stat în Ministerul Justiției, Dimitriu a intrat în lumina reflectoarelor la o emisune cu ispite, unde a avut o relație în ochii publicului, cu Cosmina Păsărin, vedeta care a pozat în Playboy. 

Alexandru Dimitriu, fostul concurent de la emisiunea Vara ispitelor vrea acum sa fie ministru și  nu la orice minister, ci la unul cheie: Apărarea. 

Alexandru Dimitriu nu este străin de lumea mondenă. În anul 2001, când avea o relație cu Cosmina Păsărin, cei doi au participat la emisiunea de pentru adulți „Vara ispitelor”. 

Acolo a fost înșelat în faţa camerelor de filmat și apoi părăsit de partenera sa de la acea vreme, care l-a lăsat pentru ispita Bogdan Vlădău.

”La Vara ispitelor au fost multe povești cu sex pentru că toată lumea de acolo a fost plină de dezinvoltură și a fost bucuria noastră ca producători că avem astfel de concurenți”, a declarat producătorul general al emisiunii. 