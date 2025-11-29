Alexandru Dimitriu, fostul concurent de la emisiunea Vara ispitelor vrea acum sa fie ministru și nu la orice minister, ci la unul cheie: Apărarea.

Alexandru Dimitriu nu este străin de lumea mondenă. În anul 2001, când avea o relație cu Cosmina Păsărin, cei doi au participat la emisiunea de pentru adulți „Vara ispitelor”.

Acolo a fost înșelat în faţa camerelor de filmat și apoi părăsit de partenera sa de la acea vreme, care l-a lăsat pentru ispita Bogdan Vlădău.

”La Vara ispitelor au fost multe povești cu sex pentru că toată lumea de acolo a fost plină de dezinvoltură și a fost bucuria noastră ca producători că avem astfel de concurenți”, a declarat producătorul general al emisiunii.