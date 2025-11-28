Rezistul care vrea Apărarea hărțuiește candidații la Primărie. Alexandru Dimitriu, atac suburban la adresa Ancăi Alexandrescu

Rezistul care vrea Apărarea hărțuiește candidații la Primărie
Rezistul care vrea Apărarea hărțuiește candidații la Primărie

Scandal uriaș! Anca Alexandrescu a fost jignită în plină stradă de către Alexandru Dimitriu, rezistul care este acum în cărți pentru funcția de ministru al Apărării.

În timp ce candidata independentă la Primăria Capitalei era în stradă și asculta problemele bucureștenilor, rezistul Alexandru Dimitriu, fără argumente și pe un ton răstit, a încercat să o denigreze. 

Incidentul s-a petrecut în cartierul Rahova, acolo unde în urmă cu câteva săptămâni a avut loc explozia devastatoare care a ucis trei persone și a lăsat fără un acoperiș deasupra capului zeci de familii. 

Mândru de atacul suburban la adresa Ancăi Alexandrescu, rezistul care acum este în cărțile pentru preluarea Ministerului Apărării a postat imaginile cu întregul moment pe rețelele de socializare. 