În timp ce candidata independentă la Primăria Capitalei era în stradă și asculta problemele bucureștenilor, rezistul Alexandru Dimitriu, fără argumente și pe un ton răstit, a încercat să o denigreze.

Incidentul s-a petrecut în cartierul Rahova, acolo unde în urmă cu câteva săptămâni a avut loc explozia devastatoare care a ucis trei persone și a lăsat fără un acoperiș deasupra capului zeci de familii.

Mândru de atacul suburban la adresa Ancăi Alexandrescu, rezistul care acum este în cărțile pentru preluarea Ministerului Apărării a postat imaginile cu întregul moment pe rețelele de socializare.