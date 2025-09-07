”M-ai întrebat la una dintre emisiunile trecute câte luni va dura guvernul Bolojan și am zis că 3 luni. Îmi mențin această...ne apropiem de alea 3 luni. Eu nu cred că mai prinde pachetul 3 Guvernul ăsta.

Relațiile personale și politice dintre aproape toată lumea din Coaliție sunt foarte proaste. O mare deosebire dintre Băsescu și Bolojan. Din păcate, Ilie Bolojan nu are capacitatea lui Traian Băsescu de a-și ține aproape oamenii care îl susțin, sau care pot să-l susțină. Nu are acest talent politic de a se face plăcut.

Mai are o problemă. Non relația cu Nicușor Dan. Nu există. Nu se întâmplă niciun moment ca Nicușor Dan să îi dea lui Bolojan un telefon înainte de a propune ceva în coaliție. Nu au o relație personală. Nu există. Cred că Nicușor Dan este de vină pe chestia asta.

Este un singur partid care îl susține pe bune pe Bolojan și ăsta este USR-ul. Și ăstora le dai în cap refuzând să faci niște chestii care sunt evident ușor de făcut.

Relațiile sunt așa de proaste în coaliție, faptul că a ajuns să amenințe cu demisia i-a dat un fel de spor de popularitate în bulă și la opinia publică. Dar este un semn de disperare. Înseamnă că tu nu mai ai foarte multe cărți de jucat decât aia supremă.

Nicușor Dan nu a venit cu o agendă de politici publice care să covârșească coaliția. Nici nu are pârghie politică să îndeplinească și nici nu este foarte clară agenda pe care el trebuie să o urmărească. Dacă i se pare lui important, te sună după 3 zile înapoi. Are o problemă de a fi pe recepție”, a declarat Cristian Ghinea.