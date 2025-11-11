Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, marți, pentru G4Media, că este „surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu” și că speră ca la mijloc să fie vorba doar de o neînțelegere a cadrului legal: „M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației "Dăruiește Viață" înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru”, a explicat Oana Gheorghiu.

Reacția vicepremierului vine după ce partenera sa în ONG-ul „Dăruiește Viață” a afirmat că toți cei din asociație au fost luați prin surprindere de anunțul privind noua funcție politică a colegei lor, iar această poziție ar reprezenta atât o „incompatibilitate”, cât și o „vulnerabilitate”.

Uscatu a afirmat că o serie de donatori străini chiar și-au retras sprijinul, după anunțul că Oana Gheorghiu a acceptat postul din guvern.

Oana Gheorghiu, pusă la punct de cofondatoarea "Dăruiește viață": Au fost donatori care s-au retras în ziua numirii ca vicepremier. Este incompatibilitate