Într-un interviu pentru HotNews, Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a afirmat că oamenii care au construit spitalul de copii din București au fost luați prin surprindere când au aflat despre numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier și abia acum fac „un plan” ca să separe apele.

Chiar dacă susține că „Oana s-a dus să facă un bine mai mare țării”, Carmen Uscatu a precizat că noua funcție din guvern creează o mare vulnerabilitate. Motivul este acela că, deși s-a autosuspendat din rolurile executive, Gheorghiu încă păstrează calitatea de membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului, lucru pe care unii sponsori internaționali nu-l privesc cu ochi buni.

„Ne sună pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru «Dăruiește Viață», având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment”, arată Carmen Uscatu.