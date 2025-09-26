”Știm că am preluat în această perioadă un mandat complicat. (...)Este pentru România poate perioada în care în jurul nostru și și în ceea ce ne privește am ajuns să avem o regiune periculoasă.

Suntem în același timp, după multă vreme de o creștere economică pontivă, într-un moment în care, sigur, deficitul excesiv al bugetului ne pune într-o situație mai fragilă decât am avut de-a lungul timpului și eforturile pe care le facem să restabilim asta, să păstrăm și cum să ne îmbunătățim reatingul agențiilor nu este unul simplu.

Sigur că este o dezbatere aprinsă așa cum este sănătos într-o democrație funcțională asupra măsurilor pe care le luăm. Și noi am fi vrut să avem mai multe resurse. (...) Avem o datorie în dreptul nostru și o invitație să punem mai mulți umărul la asta”, a declarat Oana Țoiu.