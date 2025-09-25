”Este o chestie, pentru mine e halucinant așa cum funcționează totul și cum în general nu s-a dărâmat complet șandramaua numită statul român”, a declarat Diana Buzoianu la un post de televizune.

Aceasta este doar una dintre gafele pe care ministra rezist a Mediului le-a făcut în spațiul public.

Sindicaliștii revoltați s-au strâns în fața Ministerului Mediului ca să-și strige nemulțumirile, însă ministra rezist a ieșit în fața lor și i-a acuzat că manipulează.

”Manipulați, manipulați! De ce vă e frică? Vă este frică!”, a mai spus șefa de la Mediu.

Proteste au avut loc și în fața Ministerului de Economie, iar Radu Miruță și-a adus portavocea pentru a vorbii cu românii loviți din plin de măsurile de austeritate.

”Nu vin în fața dumneavoastră să vă spun povești. Povești v-au fost spuse până ați ajuns dumneavoastră aici”, a afirmat Miruță.

De-a lungul timpului, ministrul Economiei nu a plecat nicăieri fără echipa de filmare și nu a ratat nicio ocazie de a-și face publicitate pe rețelele sociale.

”Eu vă spun varianta ușoară ca dumneavoastră să eliberați ce este aici sau să fiți evacuați de aici. Astea sunt cele două opțiuni care trebuie să se întâmple foarte repede”, a mai declarat acesta.

La rândul lui, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a făcut remarcat în spațiul public printr-o serie de declarații halucinante.

”Un ministru nu e Moș Crăciun și nu vine cu bani și zice: Ia uitați ce v-am adus aici”, a menționat șeful de la Apărare.

Mai mult, Moșteanu a făcut mai multe gafe care au pus la îndoială cunoștințele sale în domeniul Apărării.

”Din nefericire suntem vecini cu războiul. Suntem, o parte din români privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea”, susținea Ionuț Moșteanu.

Nu în ultimul rând, și Oana Țoiu a comis o serie de gafe în încercarea de a face politică externă.

”Perspectiva noastră și perspectiva președintelui Vladimir Zelenski este că este improbabil să se ajungă rapid la un acord dacă cerințele sunt multiple și complexe, dar există o deschidere din partea liderilor europeni și a lui Vladimir Zelinskei de a discuta și despre durata negocierilor”, a transmis ministra rezist.

În urmă cu doar câteva zile, ministra rezist de Externe a participat la adunarea ONU în locul lui Nicușor Dan. Aceasta a vorbit și în cadrul unui summit pentru comunitatea românească din SUA, unde a fost ignorată de puținele persoane care se aflau în public.