Acest lucru în timp ce alți oficiali europeni discută cu secretarul de stat american Marco Rubio. Este vorba despre președintele Serbiei și ministrul de Externe, care au participat la o primă întâlnire cu Rubio, la New York, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Se întâmplă după ce chiar secretarul de stat american a solicitat o discuție cu președintele sârb, în timpul Adunării Generale a ONU și a subliniat că acesta consideră că este posibilă rezolvarea problemei tarifelor americane.

La adunarea ONU a fost și ministrul de externe al României, Oana Țoiu, care însă nu a avut vreo discție cu vreun oficial american.