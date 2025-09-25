Țoiu se plimbă la New York în timp ce alți oficiali discută cu Rubio. Turista de la Externe nu s-a întâlnit cu niciun oficial american

Oana Țoiu se plimbă ca turiștii la New York. Ministrul rezist nu a reușit nici până acum să aibă vreo întâlnire cu vreun oficial american, deși a ajuns de aproape o săptămână în Statele Unite. 

Acest lucru în timp ce alți oficiali europeni discută cu secretarul de stat american Marco Rubio. Este vorba despre președintele Serbiei și ministrul de Externe, care au participat la o primă întâlnire cu Rubio, la New York, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. 

Se întâmplă după ce chiar secretarul de stat american a solicitat o discuție cu președintele sârb, în timpul Adunării Generale a ONU și a subliniat că acesta consideră că este posibilă rezolvarea problemei tarifelor americane.

La adunarea ONU a fost și ministrul de externe al României, Oana Țoiu, care însă nu a avut vreo discție cu vreun oficial american. 