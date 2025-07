Dumitru Costin: Pe langa sanctiuni - taierea drepturilor salariale, colegii nostri au primit teme de casa suplimentare. Erau celeprevazute in lege cu mica recalculare, pe de o parte. Pe de alata parte, hai sa vedem care sunt consecintele aplicarii unei noi prevederi legislative care vizeaza introducerea CASS-ului pentru pensii de la un anumit nivel in sus.

Discutam despre un macrosistem care este departe de a fi functional; discutam despre foarte multa ura, de foarte mult hate de care se bucura colegii mei si discutam, de asemenea, despre un dispret suveran pe care il primesc de la nivelul Guvernului.

Singurul lucru care a fost acceptat astazi, pentru ca nu s-a discutat de corectii salariale sau despre ce s-ar putea face pentru a pastra indemnizatiile de hrana pentru unii lucrarori (...), este o intalnire tehnica care sa aiba loc in zilele urmatoare, la care vor veni de la Casa Nationala de Pensii, fiecare casa judeteana de pensii, plus reprezentantii sindicali, pentru a trece in revista toate problemele cu care sistemul se confrunta, in vederea identificarii unor solutii

Reporter: Ati simtit dispret si in discutiile de azi?

Dumitru Costin: N-am simtit din partea ministrului, mai degraba l-am simtit captiv. Oamenii raman - cei putin functionarii din sistem - cu aceleasi probleme. Recapitluez medie de 12-14 ore pe zi de munca pentru a recalcula milioane de pensii. Normal ca au aparut si probleme in recalculare, erori. Programul de lucru ramane program de lucru, nu se mai fac ore suplimentare pana cand nu se compenseaza.