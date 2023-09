Recent, am asistat la un fenomen tot mai frecvent în societatea noastră: tragediile care sunt cauzate de șoferii drogați. Acestea se întâmplă destul de des și nici o zi nu trece fără auzim în știri despre astfel de accidente.

De multe ori, acești șoferi pun în pericol atât viața lor, cât și a celorlalți participanți la trafic. Într-o astfel de situație, oamenii care pierd pe cineva drag într-un accident de acest gen ajung să se simtă fără apărare, iar revolta lor ajunge să se manifeste în modul cel mai evident necesar: protest.

Vlad Pascu, cercetat și pentru TRAFIC DE DROGURI! Procurorii au decis să EXTINDĂ ancheta în cazul beizadelei care a ucis 2 tineri în accidentul din 2 Mai

Astfel, duminică, 1 octombrie, este anunțat un protest de amploare în Piața Victoriei, iar oricine dorește să vadă pedepse mai dure pentru consumatorii si dealerii de droguri, mai ales împotriva acelora care cauzează accidente rutiere mortale, este invitat să participe.

Organizatorii protestului sunt prietenii lui Sebastian și ai Robertei, tinerii care au murit în tragedia provocată de un șofer drogat în stațiunea 2 Mai. Aceștia susțin că autoritățile nu reușesc să asigure un minim de siguranță, dar îi protejează pe acești criminali. De asemenea, se cere dreptate pentru ei, iar vinovații trebuie să plătească.

De asemenea, prietenii lui Sebastian au apelat și la alte strategii pentru a atrage atenția asupra pericolelor consumului de droguri, în urma tragediei care a avut loc în localitatea 2 Mai.

Discuții între Vlad Pascu și mama sa: „O să lucrez și la spălarea imaginii tale. O să plătesc un articol” - INTERCEPTĂRI din dosarul 2 mai

Pe rețelele de socializare, ei au anunțat lansarea unei campanii de conștientizare a efectelor negative ale drogurilor, denumită sugestiv "Drugs are NOT my life". Această denumire face referire la unul dintre tricourile purtate de Vlad Pascu, șoferul care a provocat accidentul în care cei doi tineri nevinovați și-au pierdut viața.

"Suntem un grup de prieteni ai lui Sebastian Andrei Olariu din oraşul Pantelimon şi vă invităm duminică, 27 august, la ora 20:00, pe faleza lacului Pantelimon, la intrarea în oraşul Pantelimon la un eveniment special în memoria prietenului nostru, Sebi. Am dori să ne ajutaţi să promovăm o campanie de conştientizare, antidrog. Cu ajutorul vostru am vrea ca mesajele noastre să fie auzite de toată lumea, am vrea să fim şi noi cei care distribuie mesaje antidrog în România. Acesta este un fenomen care a fost depăşit de autorităţi, este motivul pentru care prietenul nostru, astăzi nu mai este printre noi. Vrem să fiţi alături de noi şi să strigăm în cor «Drugs are NOT my life» (Drogurile NU au ce căuta în viaţa mea)", se arată în mesajul postat pe reţelele de socializare şi asumat de prietenii lui Sebastian Olariu şi de foştii colegi ai acestuia de la un club de dans din oraşul Pantelimon.

Aceştia spun că vor "să ştie cât mai multă lume că nu toţi tinerii se droghează" şi doresc ca, prin intermediul acestei campanii, să ajungă la tinerii "care pot pica cu uşurinţă în plasa drogurilor şi în a celor care îi corup",

Stenograme 2 Mai. Cum a încercat mama lui Vlad Pascu să oblige o martoră să mintă. Apropiații drogatului, amenințați de femeie