PASCU MIRUNA: O să lucrez și la chestia aia cu spălarea imaginii tale, de aia mă și duc la X, la ăștia, la ăștia, încep să strâng hârtii, că o să plătesc undeva un articol, cum au fost și celelalte plătite și după care o să fie încet, încet preluate despre altă persoană care este Vlad, nu cel pe care l-au descris ăștia și care în ultimii ani din păcate a alunecat într-o direcție proastă.

Stenograme exclusive din dosarul lui Vlad Pascu. Mama șoferului drogat care a omorât doi tineri în accidentul de la 2 mai șantaja martori-cheie din proces.

DENUNȚĂTOARE: Și ce să spun dacă mă întreabă?

MIRUNA PASCU: Îți repet! Orice declarați voi, ca și între ghilimele martori, nu sunteți martor... voi cumva trebuie să fiți agățați toți pentru acele clipuri, vă repet, că nu există nimic altceva decât mizeriile alea după net.

DENUNȚĂTOARE: Și, dar ce să... eu de asta voiam să vorbesc cu dumneavoastră... ce să le zic... dacă mă întreabă, ce să le zic?

MIRUNA PASCU: Nu le zi nimic! Le zici că făceați și voi mișto de ceilalți cum face toată lumea pe net... nu asta făceați de fapt?

DENUNȚĂTOARE: Aa... adică să neg... filmulețele...

MIRUNA PASCU: Da... că poți să faci mișto, nu-i așa? Păi tu vrei să spui că luați, voi luați nu știu ce ....? Este foarte gravă situația pentru că sunteți foarte proști. Deci, în primul rând, cum să vă spun, că eu cunosc mulți copii din anturajul vostru. E întâmplător, dar pe voi personal nu v-am cunoscut și Vlad mi-a tăiat orice fel de acces la copiii din anturajul vostru care n-au ajuns în situația voastră. Voi ați fost niște teribiliști, niște oameni care au „neinteligibil” nişte lucruri care poate le fac și alții, poate nu le fac și alții, poate nu le-ați făcut voi de-a adevăratelea, poate doar v-ați prefăcut că faceți niste ..., dar ați vrut neapărat să ieșiți ca păduchele în frunte și le-ați dat către niște alți proști care în momentul în care s-a întâmplat într-adevăr o nenorocire, cu mașina aia a lui tată-su lui Vlad.

STENOGRAME BOMBĂ DIN DOSARUL PASCU

Miruna Pascu: Alo?

Vlad: Alo, ce faci?

Miruna Pascu: Uite ce să fac? Am fost la doamna avocată. Că am rămas că trebuia să mă văd în dimineața asta cu ea.

Vlad: Azi am instanță.

Miruna Pascu: Nu ai instanță

Vlad: Ba da.

Miruna Pascu: O să mergi la Mangalia.

Vlad: La Mangalia.

Miruna Pascu: Da. Dar nu e instanță. Și e bine că nu s-a auzit nicăieri nimic, nu o să fie nimeni să te urmărească. Știe, o să vină cineva cu tine. Nu-ți fă probleme. Știu și pentru ce, dar nu știu dacă trebuie să-ți spun ție sau nu știu. Adică nu stau să-ți spun.

Vlad: Nu e pentru prelungire?

Miruna Pascu: S-ar putea. Dar nu o să fie cu presă și cu de astea. Asta e și ideea. Să nu fie nimeni. Ce-ai făcut? Te-ai descurcat cu pachetele, pui?

Vlad: Da, da.

Miruna Pascu: Te-ai descurcat, da?

Vlad: Ai uitat să-mi pui prosoape.

Miruna Pascu: Am uitat, mami și eu ceva, ce să fac? La câte au fost acolo... am uitat prosop. O să vin săptămâna viitoare și o să-ți aduc trei, ca să ai intotdeauna unul de rezervă...

Vlad: Păi trei da.

Miruna Pascu: Câte unul de rezervă în plus.

Miruna Pascu: Da, pui. Eu înțeleg ce spui tu și e foarte adevărat. E foarte adevărat că din om, ăștia în presă fac neom. Înțelegi?

Vlad: (n.l. neinteligibil) mașină de.. .foarfecă sau mașină de tuns, nu mi-ai adus, nu? Sau mi-ai adus?

Miruna Pascu: Poftim?

Vlad: Ai găsit mașină de tuns? Mi-ai adus și foarfecă?

Miruna Pascu: Nu mami, nu ți-am adus mașină de tuns și foarfecă. Ți-am și zis.

surse: dosar DIICOT

Dosarul 2 mai: Mama lui Vlad Pascu, din nou la Tribunal după ce a fost reținută

Zi decisivă pentru mama drogatului Vlad Pascu! Femeia ar putea ajunge în spatele gratiilor după audierile care au durat mai bine de zece ore la DIICOT. Miruna Pascu este acuzată că i-a șantajat pe martorii din dosarul accidentului din 2 Mai, în care fiul ei este acuzat.

Mama lui Vlad Pascu - Miruna Pascu a fost reținută pentru 24 de ore, joi. Miruna Pascu a ieșit din sediul DIICOT joi seară, la ora 19.55. Aceasta a ajuns joi dimineață, în jurul orei 10:00, la DIICOT sediul central București pentru audieri, adusă de mascați.

Potrivit informațiilor în urma perchezițiilor făcute de Poliție și DIICOT joi dimineață, din casa Mirunei Pascu au fost ridicate documente care indică faptul că ar fi încercat să șantajeze martorii din dosar, astfel încât să dea declarații în favoarea lui Vlad Pascu, că acesta nu s-ar fi drogat în noaptea producerii accidentului cumplit.

În dimineața zilei de sâmbătă, 19 august, Vlad Pascu a accidentat mortal doi tineri pe drumul dinttre stațiunile 2 Mai și Vama Veche și a rănit alți trei. Tânărul de 19 ani se afla sub influența drogurilor, analizele ulterioare demonstrând că acesta consumase un cocktail de substante psihotice.

Decizia procurorilor DIICOT vine după ce Miruna Pascu a fost acuzată că a încercat să-și folosească influența să cumpere martorii din dosarul fiului său să nu mai facă declarații împotriva lu iVlad Pascu.

Miruna Pascu a fost reținută pentru 24 de ore și urmează procedura legală pentru a se solicita arestarea preventivă în acest caz, relatează Realitatea PLUS.

La audierea tatălui beizadelei drogate, Mihai Pascu a declarat că nu are nicio implicare in acest caz dar a recunoscut ca deține niște arme pentru care nu are niciun fel de documente legale.

Mama lui Vlad Pascu locuiește într-un cartier de lux din centrul Capitalei, acolo unde apartamentele costă chiar și 4 milioane de euro. Apartamentul in care locuieste Miruna Pascu se afla situat pe bulevardul Kiseleff din Capitala, intr-o zona extrem de buna, in apropiere de Ambasada Suediei, complexe rezidentiale, socili si gradinite, dar si restaurante de lux.

Conform datelorde la ANCPI, șotii Pascu dețin peste 300 de sute de proprietăți imobiliare în locații din Sectoarele 1,2 și 4 al Bucureștiului, dar și în comuna 23 August din Constanța.

Astfel, pe numele lui Mihai Claudiu Pascu, tatălui beizadelei drogate, se află numai puțin de 88 de proprietăți imobiliare. În general, e vorba de apartamente în principal în Sectorul 1 al Capitalei și în alte sectoare ale Bucureștiului.

Miruna Pascu apare proprietară la un număr de 288 de proprietăți imobiliare. Apartamente, dar și terenuri în Sectoarele 1, 2, 3 și 4. De asemenea, deține apartamente la malul mării în complexul de lux Blaxy Resort.