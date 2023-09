Miruna Pascu îi spunea denunțătoarei ce să declare în fața anchetatorilor când este întrebată de fiul ei. Și chiar îi cerea să mintă despre postările cu droguri din mediul online.

STENOGRAME BOMBĂ: MAMA DROGATULUI ȘANTAJA OAMENII-CHEIE DIN DOSAR

MIRUNA PASCU: Spune că ai avut probleme de sănătate, că unele lucruri ţi le aminteşti, unele lucruri nu ţi le aminteşti şi dacă e vorba să fii chemată în dosar, o să ai şi tu nevoie de un avocat...şi cu asta basta, şi mai vorbim, şi mai vedem.

DENUNȚĂTOARE: Și ce să spun dacă mă întreabă?

MIRUNA PASCU: Îți repet! Orice declarați voi, ca și între ghilimele martori, nu sunteți martor...voi cumva trebuie să fiți agățați toți pentru acele clipuri, vă repet, că nu există nimic altceva decât mizeriile alea după net.

DENUNȚĂTOARE: Și, dar ce să...eu de asta voiam să vorbesc cu dumneavoastră...ce să le zic...dacă mă întreabă, ce să le zic?

MIRUNA PASCU: Nu le zi nimic! Le zici că făceați și voi mișto de ceilalți cum face toată lumea pe net...nu asta făceați de fapt?

DENUNȚĂTOARE: Aa...adică să neg...filmulețele...

MIRUNA PASCU: Da...că poți să faci mișto, nu-i așa? Păi tu vrei să spui că luați, voi luați nu știu ce ....? Este foarte gravă situația pentru că sunteți foarte proști. (...) Voi ați fost niște teribiliști, niște oameni care au „neinteligibil” nişte lucruri care poate le fac și alții, poate nu le fac și alții, poate nu le-ați făcut voi de-a adevăratelea, poate doar v-ați prefăcut că faceți niște ..., dar ați vrut neapărat să ieșiți ca păduchele în frunte și le-ați dat către niște alți proști în momentul în care s-a întâmplat într-adevăr o nenorocire, cu mașina aia a lui tată-su lui Vlad care nu avea nici faruri nici nimic, că mașina a fost „neinteligibil” de la ăla chestia asta, deci în momentul în care s-a întâmplat chestia asta, au ieșit toate mizeriile de sub preş.

Sursa: stenograme din dosar prezentate n exclusivitate de Realitatea PLUS

CUM ÎNCERCA MAMA LUI PASCU SĂ MANIPULEZE MARTORII DIN DOSAR

MARTOR: Eu ştiu de la Vlad, acum să vă zic așa, că mai avea așa o problemă, știu și de depresiile lui și așa, dumneavoastră îl mai ajutați cu Xanax.

MIRUNA: Doamne, eu nu-l ajutam cu niciun fel de xanax, el a avut rețetă până la un moment dat, și eu am avut pastile rămase acasă, că i-au rămas și alea au termen de valabilitate, un an jumate nu ştiu cât Dumnezeu a avut, eu nu l-am ajutat, eu n-am relaţii, eu nu știu pe nimeni de unde să cumpere eu nu ştiu nimic. Îți repet, dar când mi-a zis că mai are probleme îi mai dădeam din ce rămăsese, că mai am şi acuma “ neintelibigil” şi nu mai ştiu ce …, că le-am aruncat zilele trecute când am făcut curat, că m-am enervat, am fost la doi psihiatrii pentru el.

Sursa: stenograme din dosar prezentate n exclusivitate de Realitatea PLUS