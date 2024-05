Sotia sa a reclamat la 2,20 noaptea catre politisti ca ar fi fost agresata fizic de sot.

Ajunsi la fata locului, agentii au stabilit care este gradul de risc. S-a stabilit, astfel, ca acesta este iminent, drept pentru care s-a emis un ordin de protectie provizoriu.

A fost deschis un dosar penal violenta in familie.

"De unde stiti ca mi-am batut sotia? Politistii nici nu m-au intrebat pe mine. Au venit, au crezut-o pe ea. M-au avertizat. Ce discutii sunt la noi in casa nu le stie nimeni.

Am stat 3 ore la Politia Navodari. I-am rufgat sa ma audieze si nu au vrut. Acum sunt in birou la avocat. Am sa contest aceasta mizerie", a declarat, joi, deputatul, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS. Politicianul a precizat ca totul este doar "un joc facut de sotia sa", fara sa stie cine a pus-o sa faca asa ceva. El a mentionat, de asemenea, ca la mijloc ar fi o razbunare politica.

"Zero toleranta pentru cei care isi bat sotiile", a transmis, ulterior, George Simion, liderul AUR, formatiune politica din care a facut parte Dumitru Focsa.

