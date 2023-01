În anul 2019, Claudia Focșa a fost lovită cu pumnul în zona feței de către soț, după ce acesta consumase alcool și își pierduse cumpătul. În fața magistraților, deputatul și-a recunoscut faptele și a susținut că a fost tulburat de divorțul prin care tocmai trecuse la acea vreme.

Dumitru Focșa a dat vina pentru comporamentul abuziv pe tratamentul psihiatric pe care îl urma atunci. Ulterior, soția acestuia nu a mers mai departe cu acuzațiile pentru că urmau să adopte un copil.

„Aveți homosexuali în Parlamentul României. Sunteți ridicoli. Abuzul verbal si cel psihic din partea soților duc de cele mai multe ori la abuz fizic. Povestea promovată de TV nu este adevărată. (…) Eu am deranjat multe capete de șacali care au distrus România. Ați intrat în viața personală, privată nepermis de mult. Pentru asta voi promova o lege care să impună limite. Ați spus că am amantă și că am luat soția la pumni picioare, minciuni pe care Dumnezeu le va pedepsi în copiii și familiile voastre”, a spus Dumitru Focșa într-un punct de vedere transmis Realitatea PLUS.

La începutul anului 2023, pe numele deputatului AUR Dumitru Focșa a fost înregistrată o plângere pentru violență domestică. Polițiștii au declarat că femeia avea ”urme vizibile de violență”.

„Nu se poate numi bătaie. Există organe de cercetare care se ocupă. A fost un incident, dar nu mi-am lovit soția. Nu îmi dau demisia din Parlament”, a spus Focșa pe 7 ianuarie.

Dumitru Focșa a fost exclus din AUR, iar foștii colegi îi cer demisia din parlament.

„Deputatul AUR, Viorel Dumitru Focșa, este autorul unui astfel de caz de violență domestică. Juriul de Onoare al AUR a constatat fără tăgadă că este vinovat și trebuie exclus”, a spus George Simion, președintele AUR.

În caz de urgență, apelați numărul TelVerde 0800 500 333, destinat victimelor violenței domestice.