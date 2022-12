Ficatul, organ alimentat cu 25% din sângele care circulă în corp, se află localizat sub plămânul drept, în spatele coastelor. Are o consistenţă fermă; dimensiunea lui este de 28 cm, greutatea de circa 1,5 kg şi are nuanţe roşii-maronii. Culoarea închisă este pusă pe seama faptului că este un organ bine vascularizat. Are 2 lobi, unul mai mare, cel drept, şi unul mai mic.

Nu există un remediu-minune pentru a preveni bolile de ficat. În schimb, contează foarte mult stilul de viaţă, care trebuie să includă următorele:

1. Menţine-ţi greutatea normală. Excesul de kilograme este asociat cu boala ficatului gras non-alcoolic.

2. Evită alimentele bogate în calorii, cum sunt grăsimile şi dulciurile. O alimentaţie echilibrată trebuie să includă consumul de fructe şi legume proaspete, lactate cu conţinut redus de grăsime, carne slabă şi grăsimile bune provenite din nuci, uleiuri vegetale şi peşte.

3. Fii activ zilnic! Mişcarea este benefică inclusiv pentru reducerea grăsimii de la nivelul ficatului.

4. Evită toxinele! Celulele hepatice pot fi afectate de diverse toxine cu care venim în contact precum cele provenite din produsele de curăţare, de exemplu. Pentru a limita acţiunea lor nefastă, poartă o mască şi foloseşte-le într-o încăpere ventilată.

5. Consumă cu moderaţie alcool. Băuturile alcoolice sunt asociate cu diverse probleme de sănătate. Printre altele, acestea pot deteriora sau distruge celulele hepatice.