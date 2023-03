'Această decizie a fost luată cu acordul tuturor părţilor, după ce preşedintele Franţei a cerut guvernului britanic să amâne vizita', a declarat un purtător de cuvânt al premierului Rishi Sunak, după ce Palatul Elysee anunţase amânarea vizitei din cauza mişcărilor de protest în Franţa împotriva reformei pensiilor.

Potrivit unui comunicat al președinției franceze, decizia de amânare a vizitei a fost luată de guvernele celor două țări după o discuție telefonică între președintele Franței și regele Charles al III-lea vineri dimineață. Comunicatul menționează că o nouă dată pentru vizită va fi programată la momentul potrivit. Regele Charles al III-lea și soția sa, Camilla, au afirmat că sunt nerăbdători să își reprogrameze vizita, "imediat ce vor fi stabilite noi date".

Cuplul regal urma să se afle de duminică până miercuri în Franţa în prima sa vizită de stat, urmată de o alta în Germania. Palatul Buckingham a confirmat că vizita cuplului regal în Germania a fost menținută.

Vineri dimineața, ministrul de interne Gerald Darmanin declara ca 4.000 de polițiști si jandarmi sunt mobilizati pentru vizita lui Charles al III-lea. 'Suntem pregătiți să-l primim în condiții excelente' pe suveranul britanic, dădea oficialul francez asigurări la postul CNews.

Potrivit ministrului, nu exista amenintari teroriste. 'Poate exista pe ici, pe colo, vointa - pentru ca va fi mediatica - de a-si face cunoscuta revendicarea, fie ea de ecologie radicala sau contra (reformei) pensiilor, dar nu am documentat nimic in plus', a explicat el.