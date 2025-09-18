Postarea a stârnit un val de reacții pe Facebook, mulți utilizatori exprimându-și solidaritatea și tristețea față de degradarea statutului social al profesorilor.

„La M...a pe ușă e de câteva zile un afiș cu: ‘Angajăm lucrători comerciali’. Stăteam la coadă în dimineața asta. Intră un domn pe la 50 de ani, frumos îmbrăcat: cămașă, sacou. Stingher. Ezită să ia un coș,” povestește Drăgănescu.

Comportamentul bărbatului este remarcată de angajați, iar în acel moment, el rostește cu voce joasă: „Nu vă supărați… pentru angajare… cu cine ar trebui să vorbesc?” După o clipă de liniște, continuă: „Sunt… am fost… profesor.”

Un agent de pază, cu o voce încărcată de empatie, îi răspunde: „Of… și pe mine m-au desființat… vă conduc eu.”

Catinca Drăgănescu nu este la primele comentarii critice legate de situația creată în educație de măsurile lui Daniel David. Regizoarea a participat la mitingul cadrelor didactice din 9 septembrie și nota că o "deranjează non-preocuparea pentru calitatea educației, pentru echitate socială, pentru viitorul acestei societăți. Nu, măsurile nu se vor abroga – dar ministrul David însuși a recunoscut că asta nu e o reformă, sunt doar niște măsuri de austeritate".

Controverse în jurul reformelor din educație: Daniel David, acuzat de măsuri brutale

Ministrul Educației, Daniel David, a fost vizat de critici, inclusiv in partea unor profesioniști din educație, pentru modul brutal în care a prezentat și impus o serie de măsuri nepopulare. Printre cele mai contestate se numără restructurarea masivă a școlilor și reducerea posturilor didactice, ceea ce a dus la concedieri și la comasarea unităților de învățământ, în special în mediul rural.

Studenții au fost încurajați să muncească pentru a se întreține, în contextul diminuării fondurilor pentru burse, iar părinții au fost adesea puși în opoziție față de cadrele didactice, accentuând tensiunile.

Zeci de mii de profesori ies în stradă în prima zi de școală. Sindicatele din educație cer demisia ministrului

Criticii acuză că aceste decizii au fost luate fără o consultare reală cu actorii din educație și că au fost justificate printr-o logică de austeritate care aduce economii minime la buget, dar generează efecte devastatoare asupra calității învățământului.

Ministrul Educației pune piciorul în prag: ”Nu mai putem continua cu sistemul educațional de acum. Este o problemă de securitate națională”

În ciuda protestelor și apelurilor din partea sindicatelor, Daniel David susține că reformele sunt necesare pentru modernizarea sistemului și pentru „construirea unui viitor educațional sustenabil”.