Reforma lui Ilie Bolojan creează un haos fără precedent și îi lasă pe români fără certificate de naștere și de deces. Primarii din țară rămân fără astfel de documente, după ce premierul le-a scos de pe lista de achiziții ale primăriilor.

„Mai avem 20 de certificatede naștere, dar oricât de bine ai planifica să faci aceste achiziții nu poți să știi câți copii se vor naște într-un oraș, nu poți să știi de câte certificate ai nevoie, și nici nu poți să cumperi 100.000 de certificate ca să fie peste următorii 5 ani, că poate vine o ordonanță care ne interzice. Cumperi un stoc rezonabil pe baza experienței anterioare. Noi am rămas la 20 și ceva de certificate, până la 25 de certificate de naștere securizate. Dacă în următoarele câteva zile se nasc mai mult de 20 și ceva de copii, nu mai avem aceste certificate securizate să le dăm. Colega mea de la Starea Civilă semnalat acest lucru, iar colega mea directoarea Direcției Economice a spus că prin această ordinanță tipizatele de orice fel sunt interzise”, a spus primarul Slatinei.

Ba mai mult, DeMezzo susține că, din cauza ordonanței adoptate de Guvernul Bolojan, elevii riscă să stea în frig în școli. Asta, pentru că, spune primarul, nu mai poate folosi bani din bugetul primăriei pentru a repara centralele termice din școli.

„Ieri am primit o notificare de la unul dintre cele mai prestigioase licee din oraș că li s-a stricat centrala termică. Ele sunt vechi în tot orașul, crapă, am schimbat 12 în ultimele 11 luni. Am bugetat, am buget pentru centrală. Pot să o schimb mâine, dar nu mă lasă ordonanța. Pentru că nu am voie să fac reparații, eu fac achizițiile în primărie pentru reparațiile din școli, și nu am voie să fac această achiziție pentru centrală”, a mai spus DeMezzo.

Pe grupurile de Whats App, edilii se plâng de reforma lui Bolojan și susțin că premierul nu face altceva decât să blocheze activitatea primăriilor și totodată să distrugă bunăstarea românilor.

