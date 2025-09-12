Recomandări de care să ții cont atunci când îți măsori tensiunea arterială acasă. Ce trebuie să respecți, conform specialiștilor

Bolile cardiovasculare afecteaza din ce in ce mai multa lume, acestea modificand, de altfel, cu mult rata mortalitatii. In urma unor date venite de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a rezultat ca bolile de inima sunt principala cauza de deces si, mai mult decat atat, acestea apar tot mai des si la persoanele tinere.

10 indicatii de masurare corecta a tensiunii arteriale

Inainte de a va masura tensiunea arteriala, este indicat sa tineti cont de urmatoarele recomandari, mai ales in cazul in care va confruntati cu aritmii ale inimii.

  1. Masurati tensiunea arteriala dupa un repaus de 5-10 minute si nu imediat dupa depunerea unui efort fizic. Si o simpla plimbare, facuta inainte de masurare, se va reflecta in masurare prin valori mai ridicate decat cele normale.
  2. Nu este recomandata masurarea tensiunii arteriala foarte frecvent, consecutiv. In orice caz, trebuie sa efectuati doua determinari consecutive la un interval de 3-5 minute.
  3. Valorile tensiunii arteriale vor fi mai mari daca starea psihica a pacientului este tulburata de stres sau teama. De asemenea, pentru ca tensiometrul sa transmita valori cat mai corecte, este indicat sa verificati tensiunea in aceeasi perioada a zilei, de fiecare data.
  4. Daca aveti hipertensiune, iar medicul v-a prescris un tratament cu medicamente, este indicat sa masurati cel putin o data pe zi tensiunea arteriala. In cazul in care apar probleme, iar valorile depasesc pragul, aceasta verificare poate fi repetata sau cel putin comunicata medicului dvs.
  5. Este indicat sa utilizati o manseta cu dimensiunea potrivita pentru dvs.

