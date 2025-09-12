10 indicatii de masurare corecta a tensiunii arteriale
Inainte de a va masura tensiunea arteriala, este indicat sa tineti cont de urmatoarele recomandari, mai ales in cazul in care va confruntati cu aritmii ale inimii.
- Masurati tensiunea arteriala dupa un repaus de 5-10 minute si nu imediat dupa depunerea unui efort fizic. Si o simpla plimbare, facuta inainte de masurare, se va reflecta in masurare prin valori mai ridicate decat cele normale.
- Nu este recomandata masurarea tensiunii arteriala foarte frecvent, consecutiv. In orice caz, trebuie sa efectuati doua determinari consecutive la un interval de 3-5 minute.
- Valorile tensiunii arteriale vor fi mai mari daca starea psihica a pacientului este tulburata de stres sau teama. De asemenea, pentru ca tensiometrul sa transmita valori cat mai corecte, este indicat sa verificati tensiunea in aceeasi perioada a zilei, de fiecare data.
- Daca aveti hipertensiune, iar medicul v-a prescris un tratament cu medicamente, este indicat sa masurati cel putin o data pe zi tensiunea arteriala. In cazul in care apar probleme, iar valorile depasesc pragul, aceasta verificare poate fi repetata sau cel putin comunicata medicului dvs.
- Este indicat sa utilizati o manseta cu dimensiunea potrivita pentru dvs.
Persoanele cu un scop clar în viață au mai puține șanse să dezvolte demență. Ce arată studiile