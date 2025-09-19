UPDATE - Antonio Costa, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian estonian:”Provocare inacceptabilă”

Preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta ”răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei” în cadrul viitoarei reuniuni informale a Consiliului, care va avea loc la Copenhaga, în data de 1 octombrie.

”Uniunea Europeană este ferm solidară cu [Estonia]. Încălcarea spaţiului aerian estonian de către trei avioane militare ruseşti reprezintă o altă provocare inacceptabilă.

Aceasta subliniază încă o dată necesitatea urgentă de a consolida flancul nostru estic, de a aprofunda cooperarea europeană în domeniul apărării şi de a intensifica presiunea asupra Rusiei.

Vom aborda răspunsul nostru colectiv la acţiunile Rusiei în cadrul reuniunii informale a Consiliului European de la Copenhaga, din 1 octombrie", a transmis Antonio Costa, pe X.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”Europa este alături de Estonia în faţa ultimei încălcări a spaţiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde cu fermitate la fiecare provocare, investind în acelaşi timp într-un flanc estic mai puternic.

Pe măsură ce ameninţările se intensifică, la fel se va întâmpla şi cu presiunea noastră. Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni", a declarat Ursula von der Leyen.

La rândul său, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a transmis că incidentul reprezintă o provocare extrem de periculoasă, iar Occidentul nu trebuie să dea dovadă de slăbiciune.

”Încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către avioane militare ruseşti reprezintă o provocare extrem de periculoasă. Este a treia încălcare de acest gen a spaţiului aerian al UE în ultimele zile şi agravează şi mai mult tensiunile din regiune.

UE este pe deplin solidară cu Estonia. Sunt în contact strâns cu guvernul estonian. Vom continua să sprijinim statele membre în consolidarea apărării lor cu resurse europene. Putin testează determinarea Occidentului. Nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune”, a scris șefa dimpomației UE, pe X.