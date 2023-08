Apar reacții după cazul polițistului de la DGA. Potrivit Realitatea PLUS, pe numele judecătorului Alin Nicolescu va fi depusă o sesizare la Inspecția Judiciară după acuzațiile de presiuni la vârful DGA aduse de polițistul Gheorghe Giorgian Cioriia. În astfel de cazuri, procedura e in doua etape: verificarea prealabila, privind reguli incalcate de magistrat, apoi dacă a fost incalcata, se stabilește ce sancțiuni urmează să ce sanciuni urmeaza

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corina Corbu, va sesiza, miercuri, 16 august, Inspecția Judiciară, în cazul judecătorului Alin Sorin Nicolescu, reclamat de un tânăr polițist că ar fi încercat să-l intimideze. Ofițerul a adus grave acuzații și conducerii Direcției Generale Anticorupție. Gheorghe Giorgian Cioriia a relatat că judecătorul de la ÎCCJ ar fi încercat să-l intimideze atenționând conducerea Direcției Generale Anticorupție despre situația creată în timpul susținerii unui examen de licență.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru Realitatea PLUS.

După dezvăluirile polițistului a urmat și o reacție din partea DGA. Potrivit comunicatului, polițistul în cauză nu a fost sanctionat in niciun fel si nu e vizat de nicio cercetare disciplinara. Recent el a fost definitivat pe functie la anticoruptie, la DGA, potrivit Realitatea PLUS.

Șeful DGA - Liviu Vasilescu se pensionează

În plus, șeful DGA - Liviu Vasilescu și-ar fi depus deja cererea de pensionare, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS.

Cererea lui Vasilescu ar fi fost depusă anterior scandalului generat de dezvăluirile tânărului ofițer de poliție de la Direcția Generală Anticorupție Gheorghe Giorgian Cioriia.

Liviu Vasilescu are 56 de ani și conduce Direcția Generală Anticorupție, Ministerul de Interne, din anul 2021. Înainte, Liviu Vasilescu a fost șeful Poliției Române în perioada 2019-2020, după ce a condus Direcției de Operațiuni Speciale din IGPR.

Șeful Poliției Române, Chestorul Liviu Vasilescu a plecat din fruntea Poliției Române în plin scandal al negocierilor cu clanuri de interlopi.

Vasilescu a făcut acest pas în septembrie 2020 după ce au apărut imagini în spațiul public cu întâlnirea sa cu interlopii din clanul Duduianu. Anunțul demisiei din funcție a venit la finalul unei conferințe de presă în care Vasilescu a precizat că se retrage pentru a-și scuti subordonații și instituția de atacuri nemeritate, venite din partea unora care urmăresc „mai mult la televizor” activitatea instituţiei. "Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să le mulțumesc acestor eroi ai zilei pentru rezultatele obținute și să le transmit, indiferent ce cred unele persoane care au văzut munca de poliție mai mult din fața televizorului decât din teren, sunt onorat că sunt colegul lor”, declara Vasilescu pe 2 septembrie 2020.

Actualul scandal a fost provocat de dezvăluirile tânărului polițist de la DGA despre legăturile pe care acesta le are cu judecătorul Alin-Sorin Nicolescu de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

La o zi de la relatarea polițistului despre presiunile făcute la nivelul conducerii DGA, respectiv la șeful Liviu Vasilescu, judecatorul de la Curtea Supremă Alin-Sorin Nicolescu a recunoscut că ar fi intervenit la acesta. Ofițerul de poliție a fost trimis ulterior de Vasilescu să ceară scuze lui Nicolescu. judecătorul Curții Supreme a recunoscut într-un interviu, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că l-a sunat pe Vasilescu, iar acesta l-a trimis ulterior pe tânărul polițist să-i ceară scuze.

Judecătorul a recunoscut, într-o declarație acordată în exclusivitate Realitatea PLUS, că s-a întâlnit cu actualul șef al Direcției Generale Anticorupție și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției Române și că i s-a plâns acestuia de comportamentul studentului, dar că nu ar fi vrut să îi facă rău polițistului DGA.

Ce spune judecătorul Alin Nicolescu despre legătura cu șeful DGA - Liviu Vasilescu

Alin Nicolescu, judecător ÎCCJ: „Sunt prieten cu Liviu Vasilescu de 20 de ani. El s-a folosit de numele lui acolo: "Sunt la DGA, la Vasilescu". Nici măcar la chestorul Vasilescu.

Reporter: Și l-ați contactat pe Liviu Vasilescu?

Alin Nicolescu, judecător ÎCCJ: Da! Da, i-am spus, dar să nu-i facă rău. Am zis: "Bă, atrage-i, bă, atenția! Bă, voi ce oameni creați voi, ce educație... ?"

A fost o discuție informală. I-a luat apărarea Liviu: "Bă, cum să facă, mă, așa? Bă, eu dacă eram la școală și spuneam la tata că m-a tras profesorul de păr mă bătea și el".

De ce a fost trimis polițistul la București să ceară scuze judecătorului Alin Nicolescu

Rezultatul a fost că polițistul DGA din Olt a fost trimis la București pentru a îi cere scuze judecătorului chiar la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție. După întâlnire, polițistul a primit un mesaj de la judecătorul Nicolescu, în care acesta îi spunea că "i-a trecut glonțul pe la ureche".

Alin-Sorin Nicolescu, judecător ICCJ: De aia i-am spus că i-a trecut glonțul pe la ureche pentru că trebuia să îl dau afară de atunci. Nu am făcut lucrul ăsta.

Nu l-am dat afară. Nu l-am dat afară.

La un moment dat am primit un semnal de la niște colege din jurul lui 03,46 care au spus că sunt deranjate de el. Atunci l-am mutat mai în spate.

Fără să-l dau afară de tot, trebuia să-l dau atunci afară.

Judecătorul Alin Nicolescu se plânge că este o ȚINTĂ

Alin Sorin Nicolescu este judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Și-a început cariera în 1996 drept consilier juridic. A devenit judecător doi ani mai târziu iar în 2015 ajungea la Curtea de Apel București. El este, totodată, cel care i-a achitat anul acesta pe torționarii disidentului Gheorghe Ursu. Acum, Nicolescu susține că este... o țintă.

Alin-Sorin Nicolescu, judecător ICCJ: Ce s-a întâmplat a fost acum două luni jumătate. De ce, că m-am pronunțat în dosarul Ursu și nu a convenit presei?

Cum a pornit scandalul, relatat de polițistul certat de judecătorul Alin Nicolescu

„Mă numesc Ciorîia Gheorghe Giorgian, sunt absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București promoția 2022, iar în prezent sunt subinspector de poliție în cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Olt. După finalizarea studiilor, m-am înscris la facultatea de drept european și internațional din cadrul Universității Nicolae Titulescu din București pentru completarea studiilor. În data de 04.07.2023 a trebuit să susțin examenul de licență la facultatea anterior menționata, sens în care am fost chemați să ne prezentăm la ora 08:00 pentru a ne fi verificate cărțile de identitate și a ne băga in sălile în care vom susține efectiv examenul de licență”, își începe polițistul povestea.



El susține că acolo a intrat într-un conflict cu unul dintre supraveghetori, Alin Sorin Nicolescu, judecător la Înalta Curte de Casație si Justiție.

Ulterior, afirmă polițistul în postare, a fost chemat în biroul șefului DGA, unde i s-a reproșat atitudinea față de judecător și i s-a cerut să meargă să-i ceară scuze.

„Domnul Vasilescu chiar spunându-mi că daca nu îmi place la Direcția Generală Anticorupție, să plec la poliție, fiind oarecum o amenințare voalată din partea lui. Atât domnul Director General cât și doamna Director General Adjunct au început să îmi zică că atitudinea mea a fost una greșită și că am făcut de ras Direcția Generala Anticorupție prin atitudinea pe care am avut-o ( aparent, să nu fii lăsat calcat in picioare, să fii demn și să nu accepți abuzurile înseamnă să pătezi imaginea și să faci de ras instituția), aceștia spunându-mi totodată că domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, și-a sunat unii prieteni din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, prieteni care l-au sunat pe domnul Director General Liviu Vasilescu ca să îl întrebe de mine și să îi povestească speța întâmplata”

”De menționat este faptul că în momentul în care am încercat să îmi spun punctul de vedere, nu am fost lăsat, pentru că atât Directorul General cât și doamna Director General Adjunct mă întrerupeau, spunându-mi în repetate rânduri că eu am greșit, că sunt mai mic, fiindu-mi adus ca argument și faptul că poate pe viitor, voi comite vreo infracțiune si voi fi judecat chiar de domnul judecător Nicolescu Alin Sorin și că nu este bine să îl supăr. Mi-a fost reproșat și faptul că nu apreciez faptul că lucrez în cadrul Direcției Generale Anticorupție, fiindu-mi zis că daca eram la rutieră, nici măcar pe hol nu stăteam (lucru și comparație care nu-și aveau sensul acolo)”

„Totodată, cei doi mi-au zis să mă duc la Înalta Curte de Casație și Justiție și să îmi cer scuze personal domnului judecător fiindu-mi argumentat și faptul că daca domnul judecător depunea plângere (acesta neavând vreun motiv să depună plângere pentru că ceea ce am făcut eu a fost complet legal, eu fiind în acel moment un simplu student care doar și-a susținut punctul de vedere și a cerut să îi fie respectate drepturile) eu urma să fiu mustrat, iar în momentul în care eu le-am zis că nu vreau să mă duc să îmi cer scuze, aceștia au insistat, lucru care nu mi-a lăsat altă variantă decât să mă conformez, sens în care mi-a fost înmânat numărul domnului judecător pe un bilețel, pentru a îi da un mesaj când ajung la Înalta Curte de Casație si Justiție”

Polițistul spune că s-a conformat solicitării și a mers la ÎCCJ unde nu s-a întâlnit cu judecătorul dar a primit de la acesta mesaje.

„La un moment dat, la ora 15:08, respectiv 15:09 primesc două mesaje pe WhatsApp din partea domnului judecător Nicolescu Alin Sorin, mesaje care spun următoarele lucruri " Sper să înțelegi ceva din ecuația asta pt ca ti a trecut un glont pe la ureche..." respectiv "..si atentie la steroizi ca o să-ti prajeasca creierul”, se arată în postare.

Sindicatul Europol, atac la șeful DGA - Liviu Vasilescu

Fotografii ale ecranului cu mesajele primite de acesta au fost publicate de către sindicatul Europol, care îl acuză de „metehne securiste”.

„Dacă aţi avut impresia că DGA-ul este o instituţie unde «integritatea» este crez, ne demonstrează Liviu Vasilescu contrariul. Practicile securiste de intimidare şi hărţuire sunt instrumente frecvent folosite de acest personaj care şi-a demonstrat de-a lungul timpului impotenţa profesională. Totuşi, trebuie să ai mare tupeu ca la nici 1 lună de la reportajul Recorder referitor la cazul ofiţerului hăituit de la Bihor, să-i ordoni unui subaltern să vină de la Olt la Bucureşti, din timpul programului în care acesta avea de cercetat fapte de corupţie, pentru a-l intimida, pentru a-l pedepsi cu «pshihologul» dar şi pentru a-l obliga să îşi ceară scuze supraveghetorului de la examen, care este şi “puţin” judecător la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie. La fel de ciudat este că de data aceasta Liviu Vasilescu nu a mai ales vreo biserică unde să se întâlnească cu subalternul său, la fel cum a făcut cu familia interlopului defunct Emi Pian, ci «chemarea la centru» s-a realizat cu scopul evident de a-i produce colegului o stare de temere şi de demoralizare”, au transmis reprezentanţii sindicatului.

Aceştia susţin că aşteaptă să vadă „dacă noul ministru de interne, Cătălin Predoiu, va tolera la rândul său aceste metehne securiste şi care nu au nicio legătură cu principiile de drept şi integritate”.

„Liviu Vasilescu face parte din gaşca secretarului de stat Despescu şi i s-au tolerat toate derapajele din ultimii ani. Ne oferim voluntar să îi scriem demisia domnului Vasilescu pentru că am înţeles că nu prea le are cu scrisul”, mai precizează Sindicatul Europol.