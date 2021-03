Profesorul a explicat, la un post TV, ca, in urma campaniei de vaccinare, "valul 4 Covid va fi semnificativ mai mic pentru ca deja ar trebui sa ne apropiem de 10 milioane de persoane vaccinate in toamna si rezervorul de persoane care pot sa fie infectate va fi semnificativ mai mic".

"Atunci chiar va face diferenta vaccinul. In acel moment, vom avea un val patru, dar nu vom ajunge in momentul in care sa fie inundate sectiile de terapie intensiva", a spus Razvan Chereches.

El sustine ca romanii ar putea renunta la masca sanitara de protectie "cel mai probabil undeva in iarna lui 2021, primavara lui 2022".

"In Romania, eu spun ca vom ajunge la 70% (rata de vaccinare - n.r.), moment in care vom putea sa revenim la starea de normalitate anterioara, fara masti, fara distanta, fara restrictii", a conchis el.