Tensiunile au escaladat cu repeziciune după ce Departamentul de Justiție al SUA a cerut avocaților să cerceteze activitățile fundațiilor deținute de familia Soroș. Însă, moștenitorul imperiului susține că se confruntă cu un val de persecuții politice.

Alex Soroș a preluat conducerea Open Society Foundations și a organizațiilor tatălui său încă din 2023. Binaifer Nowrojee, președinta fundației a declarat că toate activitățile imperiului globalist sunt legale și a negat că ar fi fost contactată de autorități.

Administrația Trump pregătește o serie de modificări în cadrul Agenției Fiscale Americane. Vorbim de niște modificări care ar facilita demararea anchetelor împotriva organizațiilor soroșiste.

Un raport al organizației Capital Research Center acuză fundațiile lui Soroș că ar fi finanțat indirect mișcări cu legături teroriste.

Investigațiile demarate de administrația Trump ar putea duce inclusiv la înghețarea conturilor bancare ale principalilor donatori. În ciuda presiunilor, organizația mogulului globalist se pregătește să distribuie donații în valoare de 1,4 miliarde de dolari în 2025.

Cu puțin timp în urmă, George Soroș a donat 10 milioane de dolari pentru redesenarea circumscripțiilor electorale din California. Nu în ultimul rând, Michael Vachon, consilierul politic al miliardarului a solicitat asociaților să semneze o petiție de susținere a fundației