Războiul din Ucraina, ziua 1335. Rusia a lansat un nou atac devastator asupra sistemului energetic din regiunea Cerhihiv. 2.700 de consumatori, fără curent electric

În timp ce liderii lumii, în frunte cu Donald Trump, fac eforturi mari pentru încheierea războiului din Ucraina, Rusia continuă atacurile asupra infrastucturilor ucrainene cheie. În noaptea de duminică spre luni, forțele ruse au lansat un atac devastator asupra sistemului energetic din regiunea Cernihiv, lăsând 200 de persoane fără curent electric. Între timp, războiul din Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 1335. 

UPDATE 09:20- Două persoane au murit în urma unui atac cu dronă în Belgorod

Un atac cu dronă s-a soldat cu doi morţi şi un rănit în regiunea rusă Belgorod, a anunţat luni dimineaţă guvernatorul acestui teritoriu de frontieră cu Ucraina, potrivit AFP.

„Doi civili au fost ucişi în satul Yasnye Zori când o dronă a lansat explozibili asupra unei întreprinderi agricole”, a transmis Viatcheslav Gladkov pe Telegram. Un alt civil a fost rănit, a adăugat el.

ȘTIRE INIȚIALĂ: 

”Inamicul își continuă atacurile la scară largă asupra sistemului energetic al regiunii noastre. Un alt atac asupra unei centrale energetice din districtul Nijin a avut loc, lăsând 2.700 de consumatori fără electricitate”, a transmis Chernihivoblenergo, operatorul sistemului de distribuție al Regiunii Cernihiv, potrivit Ukrainska Pravda. 

Potrivit operatorului, pagubele aduse instalației sunt „foarte extinse”. Inginerii de energie electrică au lucrat intens încă de azi-noapte pentru a face față consecințelor atacului și a restabili curentul electric la consumatori cât mai repede posibil.

Acest incident a avut loc la scurt timp, după ce duminică seară, forțele rusești au atacat o centrală energetică din districtul Koriukivka, regiunea Cernihiv, lăsând aproximativ 55.000 de consumatori fără electricitate.