UPDATE 09:20- Două persoane au murit în urma unui atac cu dronă în Belgorod

Un atac cu dronă s-a soldat cu doi morţi şi un rănit în regiunea rusă Belgorod, a anunţat luni dimineaţă guvernatorul acestui teritoriu de frontieră cu Ucraina, potrivit AFP.

„Doi civili au fost ucişi în satul Yasnye Zori când o dronă a lansat explozibili asupra unei întreprinderi agricole”, a transmis Viatcheslav Gladkov pe Telegram. Un alt civil a fost rănit, a adăugat el.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”Inamicul își continuă atacurile la scară largă asupra sistemului energetic al regiunii noastre. Un alt atac asupra unei centrale energetice din districtul Nijin a avut loc, lăsând 2.700 de consumatori fără electricitate”, a transmis Chernihivoblenergo, operatorul sistemului de distribuție al Regiunii Cernihiv, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit operatorului, pagubele aduse instalației sunt „foarte extinse”. Inginerii de energie electrică au lucrat intens încă de azi-noapte pentru a face față consecințelor atacului și a restabili curentul electric la consumatori cât mai repede posibil.

Acest incident a avut loc la scurt timp, după ce duminică seară, forțele rusești au atacat o centrală energetică din districtul Koriukivka, regiunea Cernihiv, lăsând aproximativ 55.000 de consumatori fără electricitate.