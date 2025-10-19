UPDATE 09:40 - Putin ar fi cerut controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului din Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post.

Potrivit publicaţiei americane, citată de https kyivindependent.com, Putin a indicat că este dispus să renunţe la părţi din regiunile Zaporojie şi Herson, ambele ocupate parţial de forţele ruse, în schimbul controlului complet asupra regiunii Doneţk.

Unii oficiali de la Casa Albă au descris propunerea ca fiind un „progres”, în timp ce un diplomat european de rang înalt a avertizat că Ucraina ar putea privi propunerea într-o lumină foarte diferită.

„Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”, a spus diplomatul.

Trump nu a abordat public cererea Kremlinului, dar, după întâlnirea sa cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, a îndemnat ambele părţi să „oprească crimele şi să ajungă la un acord”.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

„Astăzi, în jurul orei 17:30, trupele rusești au atacat o zonă rezidențială din orașul Lozova (probabil cu o bombă aeriană ghidată)”, a declarat Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare a Regiunii Harkov.

În urma atacului, un incendiu a izbucnit în incinta unei proprietăți rezidențiale. Potrivit autorităților, o clădire rezidențială a luat foc pe o suprafață de 80 de metri pătrați.

De asemenea, șase persoane, cinci femei cu vârste de 47, 77, 51, 80 și 66 de ani, dar și un bărbat în vârstă de 39 de ani, au fost rănite.

Șeful Administrației Militare a Regiunii Harkov a declarat că femeile de 47 și 77 de ani au fost transportate la spital cu multiple răni, iar celelalte patru persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.