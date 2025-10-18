UPDATE 07:30 Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază lungă de acţiune, dar au decis să nu facă declaraţii pe acest subiect „pentru că Statele Unite nu doresc o escaladare”, notează News.ro.

După întâlnire, Trump a scris pe reţelele sociale, îndemnând Kievul şi Moscova să „se oprească acolo unde sunt” şi să pună capăt războiului.

Întâlnirea Trump–Zelenski a avut loc la o zi după ce Trump a vorbit la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a convenit să se întâlnească în curând în Ungaria.

UPDATE 07:00 Rusia a condamnat la ani grei de închisoare 15 militari ucraineni pe care i-a luat prizonieri

Cincisprezece membri ai unui grup paramilitar ucrainean au fost condamnați vineri de un tribunal militar din Rusia pentru participare la „o organizație teroristă” și au primit pedepse cuprinse între 15 și 21 de ani de închisoare într-o colonie penală de maximă siguranță, a anunțat procurorul general al Rusiei, citat de Reuters.

Bărbații erau membri ai Batalionului „Aidar” din Ucraina și au fost capturați în 2022. Procesul lor s-a desfășurat în spatele ușilor închise la un tribunal militar din orașul Rostov-pe-Don, în sudul Rusiei.