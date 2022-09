„Putin va fi înlăturat de îndată ce va deveni incomod pentru elite. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla în liniște și cu frică. Poate că va petrece trei zile întins în cabinetul său, ca unul dintre predecesorii săi (făcând referire la decesul acestuia, n.r.). Dar este foarte posibil să-și piardă capul în schimbul pentru scutirea de sancțiuni. Bătrânul (Putin, n.r.) va fi acuzat de tot ce s-a întâmplat”, a declarat Aleksandr, un lider al ANR, pentru publicația ucraineană Kyiv Post.

„Nu credem în simpla înlăturare a lui Putin de la putere. Nu va scăpa cu asta. În cel mai bun caz, el va fi judecat la curtea marțială ca Miloșevici. În cel mai rău caz, executat ca Ceaușescu”, a mai explicat liderul ANR.

După uciderea Dariei Dughina, partizanii din Armata Națională Republicană Rusă (ANR) au anunțat că-și asumă atentatul din 22 august, din apropiere de Moscova. „Ținta tentativei de asasinat au fost ambii propagandiști (Dughin și fiica sa, Dughina, n.r.), dar s-a întâmplat ca a doua persoană care a urcat în mașină să nu fie Dughin, ci altcineva. Încă nu știm identitatea acelei persoane. Informatorii noștri au calculat greșit, dar obiectivul a fost parțial atins. Un propagandist rus a fost eliminat”, a afirmat liderul ANP. Fostul deputat rus Ilya Ponomarev spune că partizanii ruși ar fi responsabili pentru atentatul cu bombă asupra mașinii în care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, Daria Dughina.

La sfârșitul săptămânii trecute, ANR a semnat o Declarație de cooperare cu rușii care luptă cu Ucraina împotriva Rusiei. „Declarații de cooperare” între Legiunea Libertate pentru Rusia și un grup de voluntari ruși și ANR, care a revendicat deja recent responsabilitatea pentru asasinarea lui Darya Dugina

Imagini cu momentul așa-zisei semnări a unei colaborări între partizani și alte două grupuri au fost publicate de publicația ucraineană Kyiv Post, apoi pe rețelele de socializare.

Today the Kyiv Post witnessed the signing of a ‘Declaration of Cooperation’ between the Freedom of Russia Legion, Russian Volunteer Corps (RDC), & the National Republican Army, who recently claimed responsibility for the assassination of Darya Dugina. Full story out this evening. pic.twitter.com/qWy4lrudFY