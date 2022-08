Gruparea de partizani, auto-intitulată Armata Națională Republicană din Rusia, ar fi postat pe canalul de telegram un manifest în care îl califică pe Vladimir Putin drept ”uzurpator al puterii și un criminal de război” și cheamă rușii la revoltă față de regimul Putin, potrivit G4Media.ro.

Armata Națională Republicană din Rusia amenință că ”îi va distruge” pe toți oficialii statului rus care susțin politica lui Vladimir Putin.

Partizanii cer terminarea imediată a invaziei din Ucraina și spun că ”scopul nostru este de a opri distrugerea Rusiei și a vecinilor săi, de a opri activitățile unei mâini de oameni de afaceri de la Kremlin care au supt din bogăția poporului nostru și care comit astăzi crime în interiorul și în afara țării. Îi declarăm pe oficialii guvernului Federației Ruse și ai administrațiilor regionale complici ai uzurpatorului – cei care nu demisionează din funcție vor fi distruși de noi”.

„Noi, activiștii, militarii și politicienii ruși, acum partizani și luptători ai Armatei Naționale Republicane, scoatem în afara legii pe războinicii, hoții și asupritorii popoarelor Rusiei!

Îl declarăm pe președintele Putin un uzurpator al puterii și un criminal de război care a modificat Constituția, a declanșat un război fratricid între popoarele slave și a trimis soldații ruși la o moarte sigură și fără sens.

Sărăcie și sicrie pentru unii, palate pentru alții – aceasta este esența politicii sale.

Credem că oamenii lipsiți de drepturi au dreptul să se revolte împotriva tiranilor.

Putin va fi detronat și distrus de noi!

Facem apel la soldații armatei ruse să nu mai tragă în frații noștri din alte țări – Georgia, Siria și altele. (...)

Lumea nu este un dușman al Rusiei, iar Rusia nu este un dușman al umanității, iar noi vom dovedi acest lucru prin fapte.

Vom oferi protecție tuturor celor care ne urmează apelul. (...)

Vom da libertate tuturor popoarelor care locuiesc în Rusia și vom construi o nouă societate – o societate fără oligarhi, fără corupție, fără arbitrariul funcționarilor, fără sărăcie umilitoare”, se arată în manifestul grupării, transmis pe canallul de Telegram.

Fostul deputat rus Ilya Ponomarev spune că partizanii ruși ar fi responsabili pentru atentatul cu bombă asupra mașinii în care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, Daria Dughina.

❗️ Russian ex-MP Ilya Ponomaryov in his interview to Ukrainian channel "Utro Fevralya" said Darya Dugina was killed by Russian partisans from the National Republican Army. He says both Dugin and his daughter were targets. Full video in two tweets: pic.twitter.com/GcHrXfwupv