UPDATE 17.00 Orașul-port Mariupol este într-o situație disperată: își epuizează ultimele rezerve de hrană și apă, potrivit autorității locale. Consiliul local a transmis că „oamenii se află într-o situație dificilă de 12 zile. Nu există curent, apă sau încălzire în oraș. Aproape că nu există comunicare mobilă. Ultimele rezerve de hrană și apă se epuizează”, potrivit Unian.net.

UPDATE 16.50 O școală din Mikolaiv a fost pusă la pământ de ruși, duminică după-amiază, potrivit imaginilor difuzate de Nexta.

Vitaly Kim reports that the occupiers hit a school in #Mykolaiv. pic.twitter.com/QMev2rcbk4